Vitézy Dávid újraszámoltatná az érvényes szavazatokat, de egy új választásban is benne lenne

Alapos és indokolt volt a főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak újraszámlálása, sok száz, összesen több érvényes szavazat keveredett az érvénytelenek közé, mint amennyi az első és második helyezett közötti különbség volt - közölte péntek este, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) Karácsony Gergely számára kedvező döntése után Vitézy Dávid az MTI-vel.



Vitézy Dávid megköszönte a Nemzeti Választási Iroda munkáját és gratulált Karácsony Gergely főpolgármesternek az újraszámlálás eredményéhez.



Az NVB közlése szerint Karácsony Gergelyre 112, Vitézy Dávidra 395, míg Grundtner Andrásra további 53 érvényes szavazatot találtak.



"Ez egy igencsak súlyos szavazatszámlálási problémát mutat" - hangsúlyozta, hozzátéve: ez akár a még nem újraszámolt érvényes szavazatok újbóli megszámlálását is indokolhatja, hisz a köztük lévő különbség immár csak 41 szavazat.



Vitézy Dávid közleményében rámutatott: a jogerős választási eredményhez még két jogorvoslati eljárásnak kell lezárulnia. Egyrészről Karácsony Gergely főpolgármester azt mondta, hogy akkor is, ha az újraszámlálást ő nyeri, teljes Budapesten új választást szeretne.



"Természetesen ennek magam részéről állok elébe, ha erről az illetékes szervek döntést hoznak. A Nemzeti Választási Bizottság döntésének fényében azért azt fontos leszögezni, hogy teljesen felelőtlen és erkölcstelen volt az a hergelés és hisztéria, amit Karácsony Gergely az elmúlt két napban művelt. Mocskolódott és hazudott, köztisztviselőket vádolt bűncselekményekkel, a szavazóimat sértegette csak azért, mert azt hitte veszíteni fog. Ebben nem csatlakoztam hozzá, és most sem fogok. Karácsony ezt a kétségbe esett vagdalkozást egyetlen cél érdekében tette: saját politikai túlélése miatt. Mert úgy látszik, ha már ugródeszkának nem tudta használni a Városházát, most megpróbálja a DK és az MSZP mentőcsónakjaként" - fogalmazott Vitézy Dávid.



Közlése szerint a másik jogorvoslati eljárása két DK-s vezetésű kerületet, Újpestet és Erzsébetvárost érintette. "Ezekben a kerületekben szinte láthatatlan vékonysággal húzták ki a visszalépett jelölt nevét, sorban jönnek a hírek arról, hogy külön ebből a célból vettek 0,3 és 0,5 milliméter tűvastagságú tollakat, hogy megtévesszék a választókat" - írta Vitézy Dávid.



Vitézy Dávid szerint érdemes rögzíteni: ha ez a DK-s akció, ami a trükközés, a joggal való visszaélés és a csalás határmezsgyéjén mozog, nem történik meg, sok ezer érvénytelen szavazat elkerülhető lett volna ebben a két kerületben, és az eredmény valószínűleg messze nem az lenne, amit most ismerünk. Gyurcsány Ferenc pártjának ez ügyben illene a politikai felelősséget világosan vállalnia, Karácsony Gergelynek pedig világossá tennie, tudott-e erről, az érdekében lezajlott visszaélésről.