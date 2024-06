EU

Európai Bizottság: az EU-bíróság ítélete nem kötelezi Magyarországot illegális migránsok befogadására

Magyarország nem tette lehetővé, hogy nemzetközi védelemre jogosultak az említett megállapodásokban és szabályokban előírt módon folyamodhassanak a magyar hatóságokhoz védelemért. 2024.06.14 17:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyes sajtóértelmezésekkel szemben az Európai Unió Bíróságának június 13-i ítélete nem kötelezi Magyarországot sem illegális migránsok befogadására, sem az ország jogszerű határvédelmi intézkedéseinek feladására - közölte az Európai Bizottság pénteken.



Az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága csütörtökön 200 millió euró, valamint további napi egymillió euró megfizetésére kötelezte Magyarországot. Az ítélet szerint Magyarország nem teljesítette a bíróságnak a - befogadási feltételekről szóló irányelv és a visszatérési irányelv rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatban - 2020 decemberében hozott ítéletben foglaltakat. Magyarország "a lojális együttműködés elvének megsértésével szándékosan kivonja magát a nemzetközi védelemmel kapcsolatos közös uniós politika egészének, valamint az EU-ban jogellenesen tartózkodó, unión kívüli országok állampolgárainak kitoloncolására vonatkozó szabályok alkalmazása alól" - írták.



Az Európai Bizottság pénteki közleménye szerint az ítélet valójában azt állapította meg, hogy Magyarország nem hozott meg több olyan intézkedést a menedékkérők kérelmeinek elbírálási eljárása és a jogellenesen tartózkodó nem uniós országok állampolgárainak visszaküldése vonatkozásában, amelyek meghozatalára a tagállamok által közösen elfogadott és más nemzetközi megállapodásokra is épülő uniós jogszabályok kötelezik az országot.



Az uniós bizottság magyarázata szerint Magyarország nem tette lehetővé, hogy nemzetközi védelemre jogosultak az említett megállapodásokban és szabályokban előírt módon folyamodhassanak a magyar hatóságokhoz védelemért. Nem tette lehetővé, hogy a nemzetközi védelemért folyamodók kérelmük elutasítása és ezzel szembeni fellebbezésük esetén a fellebbezés jogerős elbírálásáig meghatározott esetekben Magyarországon maradjanak. Továbbá nem alkalmazta az uniós jogszabályok által előírt eljárásokat a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése során.



Az uniós bíróság azt is megállapította, hogy Magyarország kötelezettségszegése, amely a fenti körben a többi tagállamra hárítja az uniós jog betartásának felelősségét - ideértve a pénzügyi vonatkozásokat is - súlyosan sérti a szolidaritás és a felelősség tagállamok közötti igazságos elosztásának elvét - emlékeztetett közleményében az Európai Bizottság.