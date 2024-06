Voks 24 - NVI: csaknem 67 ezer levélszavazatot adtak le a választók, ebből 58 ezer érvényes

Voks 2024

A sem Magyarországon, sem más uniós országban lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok levélben szavazhatnak az Európai Parlament magyar tagjainak választásán, amennyiben május 15-ig felvetették magukat a névjegyzékbe. 2024.06.13 18:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Csaknem 67 ezer levélszavazatot adtak le az európai parlamenti (EP-) választásra, az érvényes szavazatok száma 58 138 lett, míg a beérkezett levélcsomagok közül mintegy 8700-nál volt érvénytelen a szavazási irat - derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) csütörtök reggeli adataiból. A szavazatok 90 százalékát a Fidesz-KDNP listája kapta.



A sem Magyarországon, sem más uniós országban lakcímmel nem rendelkező magyar választópolgárok levélben szavazhatnak az Európai Parlament magyar tagjainak választásán, amennyiben május 15-ig felvetették magukat a névjegyzékbe. A levélben szavazók névjegyzékében 126 801-en szerepelnek. A választó a szavazatát visszajuttathatta közvetlenül az NVI-hez, de leadhatta a külképviseleteken is, illetve a szavazás napján a 97 országgyűlési egyéni választókerületi székhely településen is. Ezeket a voksokat az NVI-be szállították.



A levélszavazatokat az NVI számolja össze: június 3-tól bonthatták fel a visszaérkező levélcsomagok külső borítékját és végezhették el az azonosító nyilatkozat adatainak ellenőrzését. Az érvényes azonosító nyilatkozat melletti, szavazatot tartalmazó borítékokat azonban csak a szavazás befejezését követően vasárnap este 7 óra után bonthatták fel.



Az NVI csütörtök reggeli adatai szerint 66 922 levélszavazat érkezett be határidőben, az NVI valamennyinek a szavazási iratát ellenőrizte és találtak köztük 8784 érvénytelent. A levélszavazatok ellenőrzése során a kis, szavazatot tartalmazó borítékban 55 852 érvényes szavazat volt, az érvénytelen szavazatok száma 1568.



Az NVI közölte a levélszavazás eredményét is, eszerint a Fidesz-KDNP listája 50 621 szavazatot kapott (a leadott érvényes levélszavazatok 90,63 százalékát), a Tisztelet és Szabadság Párt 2302 voksot (4,12 százalék), a Mi Hazánk Mozgalom 1046 voksot (1,87 százalék), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 502 szavazatot (0,90 százalék), a Momentum Mozgalom 454 szavazatot (0,81 százalék), az MSZP-DK-Párbeszéd-Zöldek lista 434 szavazatot (0,78 százalék), az LMP-Zöldek 160-at (0,29 százalék), a Mindenki Magyarországa Néppárt 115-öt (0,21 százalék), a Megoldás Mozgalom 81-et (0,15 százalék), a Jobbik-Konzervatívok 79-et (0,14 százalék), a Második Reformkor Párt 58-at (0,10 százalék).



A Nemzeti Választási Bizottság a 10 119 magyarországi szavazóköri jegyzőkönyv, a külképviseleti szavazás eredményét megállapító jegyzőkönyv és a levélben leadott szavazatok megszámlálásának eredményét megállapító jegyzőkönyv alapján állapítja meg az EP-választás eredményét, legkésőbb június 28-án. Az NVB döntése ellen három napon belül lehet a Kúriához fordulni, a bírósági felülvizsgálati kérelmet az NVI legkésőbb másnap felterjeszti, és a Kúriának három napja van azt elbírálni; így az EP-választás jogerős végeredménye legkésőbb július 5-ig megszületik.