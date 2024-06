Erőszak

Hét és fél év börtönre ítélték a gyermekét túszul ejtő egyiptomi férfit

Halmazati büntetésül hét év hat hónap börtönbüntetésre ítélte és 10 évre kiutasította Magyarországról a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság szerdán első fokon azt az egyiptomi férfit, aki egy bozótvágóval és egy harci késsel fenyegetőzve túszul ejtette volt élettársával közös 8 éves kislányát 2022 nyarán Soroksáron. 2024.06.13 13:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fővárosi Törvényszék az MTI-vel azt közölte: a bíróság a vádlottat a személyi szabadság megsértésének és kiskorú veszélyeztetésének bűntettében, testi sértés bűntettének kísérletében, valamint magánlaksértés és garázdaság vétségében mondta ki bűnösnek.







A férfit a hét és fél év börtönbüntetés kiszabása mellett végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozástól, amelynek részeként gyermekekkel kerülne kapcsolatba.



A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható - írták.



A férfi, aki nem tudott belenyugodni abba, hogy volt élettársának új párkapcsolata van, 2022. augusztus 23-án a nő soroksári házához ment, ahol kiskorú gyermekükre a nagyapja vigyázott. Kicsalta őket az ingatlanból, majd a kislányt megragadva beszaladt és magukra zárta a ház ajtaját.



A vádlott egy bozótvágóval és egy harci késsel a kezében azzal fenyegetőzött, hogy megöli a gyereket és az élettársát, majd magával is végez; mindezt videóban közvetítette a közösségi oldalán.



Végül a rendőrség erőszak alkalmazásával jutott be a házba és ártalmatlanította a férfit.



A bíróság a terhelt bűnösségét az általa a közösségi médiában élőben közzétett videó, a tanúvallomások, a szakértői vélemények és a rendőri jelentés alapján állapította meg.



Az ítélet nem jogerős, mivel azzal szemben az ügyészség súlyosításért, a vádlott és védője pedig elsősorban felmentésért jelentett be fellebbezést.



A bíróság a férfi letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig fenntartotta, figyelembe véve azt is, hogy a vádlott még az ítélethirdetéskor is megfenyegette a tanúkat - áll a közleményben.