Videó Magyar Péterrel: Botrány az ATV műsor felvételén

Magyar Pétert behívták interjúra az ATV Egyenes beszéd című műsorába, ahol többször megkérdezte, hogy kérdezik e végre, kezdődik e az interjú, de Rónai Egon nem kérdezte, így véget is ért a semmi. 2024.06.11 09:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A videón jól látható, hogy egy mappát adott át a láthatóan sértődött Rónai Egon, amely azt tartalmazta, hogy az elmúlt időszakban összesen hányszor foglalkoztak a Tisza Párt alelnökével és hányszor hívták meg vendégként, amelyre nem jött el. Ezután Magyar Péter megkérdezte, hogy akkor lesz-e kérdés vagy befejezik az interjút, amire azt mondta Rónai Egon, hogy tőle akár be is fejezhetik. Ezután Magyar Péter megkérdezte ismét, lesz e kérdés, de Rónai nem tett fel kérdést, és kutyakomédiát emlegetett. Magyar Péter ezután levette a mikrofont, mert kérdést nem kapott és kiment a stúdióból. Rónai Egon azt hozta fel indoklásnak - védve a csatornát - hogy sokan nem találkoztak Németh Sándorral. Így független az ATV. Kellő naivitással állt hozzá, mintha egy tulajdonos csak közvetlenül tudna utasítani. Ennél magasabb szellemi színvonalat vártunk volna tőle.

Vicsek Ferenc a Magyar Újságírók Szövetsége alelnökének a véleménye az esetről: "Ha a főszerkesztőnek baja van az éppen legerősebb ellenzéki párt vezetőjének korábbi nyilatkozatával, akkor azt biztos, hogy adáson kívül kell megbeszélnie a politikussal. A tévét nem használhatja erre. Lépre csalni a politikust, lekutyakomédiázni a nyilatkozatát, és a cég sértettségét a választási siker kapcsán aktuális kérdések elé helyezni, lemondani a kérdezés lehetőségéről, az önmagában az újságírói pozíció feladása. Nem egyenes beszéd..."



Később kifejtette: az is megoldás lett volna, ha a "lényeges dolgok megbeszélése után megkérdezi Egon, miért mondja, hogy nem volt behívva, amikor volt, 7-szer. Vagyis szembesíti a tényekkel. De csak a fontos dolgok megbeszélése után."

Vicsek maga is dolgozott az ATV-nél és ennek a műsornak is volt szerkesztője, de tisztogatás áldozata lett, amikor Bolgár György és más munkavállalókkal együtt eltávolították.



De Magyar Péter reakciója kissé gyerekesre sikeredett, ráadásul az ATV-ben tényleg rengeteget foglalkoztak vele, amely biztosan hozzájárult ahhoz, hogy még közismertebb legyen. Egy olyan politikusnak, politikai oldalnak, aminek se hozzá közeli rádiója, tv-je, de még egy híroldala sincs, talán másképp kellene viszonyulnia a sajtóhoz. Úgy is mondhatnánk, hogy ezt a provokációt megette? Túl gyorsan lett közismert, láthatóan nincs mögötte stáb, aki fölkészíti. Itt minden apróság már számít, más pártvezetők nem is adnak ilyen spontán interjút, nem véletlenül. Magyar Péter reakciójában megjelenik a vallási hovatartozásra való hivatkozás is, ami felettébb furcsa egy magát középre definiáló, önmaga szerint hívő politikustól. Van még két éve, hogy fejődjön és többet ne hibázzon.

