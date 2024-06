Voks 24 - Elsőként szavazott Szijjártó Péter Dunakeszin

Voks24

Elsőként szavazott Szijjártó Péter Dunakeszin

A miniszter emlékeztetett, Magyarország már most is hatalmas árat fizetett egy olyan háborúért, amihez a magyaroknak semmi köze sincsen. 2024.06.09 12:10 MTI

Elsőként adta le szavazatát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Dunakeszin a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választáson - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium vasárnap az MTI-vel.



A közlemény szerint a szavazókör nyitására érkező tárcavezető kijelentette, hogy ez egy történelmi jelentőségű és történelmi téttel bíró választás, amire egy éles a helyzetben kerül sor, tekintettel arra, hogy Közép-Európában, Magyarország szomszédságában háború dúl.



"A mai szavazás nagymértékben befolyásolja, hogy az elkövetkezendő időszakban Európa háborús lángra fog-e lobbanni, vagy újra a béke kontinense leszünk" - fogalmazott.



Hozzátette: aki a Fideszre szavaz, az a békére szavaz, és aki a Fideszre szavaz, az hozzájárulhat ahhoz, hogy ez a háború a szomszédból ne terjedhessen tovább, ne váljunk mi is a háború áldozataivá.



A miniszter emlékeztetett, Magyarország már most is hatalmas árat fizetett egy olyan háborúért, amihez a magyaroknak semmi köze sincsen.



"Itt az ideje, hogy végre világossá tegyük, hogy mi nem akarunk háborút, nem akarunk háborúban élni, és nem akarjuk, hogy Európát egy háború uralja az elkövetkezendő években is" - mondta.



Hangsúlyozta, hogy ideje véget vetni az esztelen öldöklésnek, amihez újra be kell köszöntsön a béke korszaka Közép-Európában.