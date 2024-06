Jog

OBH: jelentősen csökkent az elhúzódó ügyek száma

E téren jelentős eredményt tud felmutatni a Fővárosi Törvényszék, ahol 40 százalékkal csökkent a két éven túli perek száma. 2024.06.07 19:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentősen csökkent, 2020 augusztusához képest csaknem felére mérséklődött a két éven túl elhúzódó peres ügyek száma országosan - mondta Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a Fővárosi Törvényszék összbírói értekezletét megelőző keddi sajtótájékoztatóján, Budapesten.



A Fővárosi Törvényszék 2023-as tevékenységét összegző eseményen az OBH elnöke elmondta: 2020 második félévében indult központi intézkedés az elhúzódó ügyek csökkentése érdekében. E téren jelentős eredményt tud felmutatni a Fővárosi Törvényszék, ahol 40 százalékkal csökkent a két éven túli perek száma - hangsúlyozta.



Senyei György Barna közölte, hogy 2023-ban országosan csaknem 1,2 millió ügy érkezett a bíróságokra, ebből 332 ezer - vagyis az ügyek 28,3 százaléka - a Fővárosi Törvényszékre.



Tavaly a bírósági ügyek csaknem 33 százaléka itt volt folyamatban - tette hozzá, megjegyezve: a Fővárosi Törvényszékre érkező ügyek száma 4,1 százalékos emelkedést mutatott a megelőző évhez képest.



Az OBH-elnök jelezte, hogy a Fővárosi Törvényszék nemcsak ügyforgalom szempontjából kiemelkedő, de egyben a legnagyobb létszámú bíróság is: 680 bíró, és közel 1900 igazságügyi alkalmazott működik itt. "Ez összeurópai szinten is kiemelkedő, hatalmas létszám" - jelentette ki, megjegyezve: az ügyek átlagos nehézségi foka is magasabb itt, mint más bíróságokon.



Senyei György Barna kitért arra, hogy az elmúlt időszakban egyre több ítélet emelkedett jogerőre első fokon, ami azt jelenti, hogy a jogkeresők egyre nagyobb arányban fogadják el a bírósági döntést. Ez az arány szinte minden szinten és minden ügyszakban pozitívan változott - állapította meg.



Az elnök beszélt a tárgyi feltételek folyamatos javításáról is, hangsúlyozva, hogy a Fővárosi Törvényszék kiemelkedik a digitális alkalmazások használatában is: az intézménynek 26 távmeghallgatásra alkalmas tárgyalóterme van, amelyekben 2023 során 4503 távmeghallgatást tartottak. Ez "lenyűgöző" szám - értékelt.



Senyei György Barna beszámolt az igazságügyi alkalmazotti munkatársak elvándorlásának problémájáról is. Szavai szerint ez nem csak a Fővárosi Törvényszéken, hanem az ország összes bíróságán gondot okoz, és "egyértelműen anyagi okai vannak." Felhívta a figyelmet arra, hogy a jegyzőhiány következtében - ami a Fővárosi Törvényszéken extrém módon jelentkezik - veszélybe kerülhet a bíróságok működése.

Az OBH elnöke felidézte azt is, hogy a bíróságok nehézségekkel néztek szembe az elmúlt négy évben. Működésüket jelentősen befolyásolta a koronavírus-járvány elleni védekezés, majd az azt követő rezsiválság, ami takarékossági intézkedéseket tett indokolttá.



Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék elnöke az ügyforgalomról szólva elmondta: az elmúlt évben 194 443 ügy érkezett a bíróságra, ebből 11 ezer volt peres ügy. Több mint 5 százalékkal emelkedett a nemperes ügyek száma, utóbbiból összesen 183 439 volt 2023-ban - tette hozzá.



Jelezte, hogy a két-, illetve ötéves időtartamot meghaladó ügyek "darabszámban és százalékos mértékben is" érezhetően csökkentek, "ezáltal az időszerűség évről évre javul."



Tatár-Kis Péter hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak a nemzetközi kapcsolatok fenntartására, kiemelkedően jó a viszonyuk például a Varsói Törvényszékkel, a Bonni Általános Bírósággal és a Münsteri Közigazgatási Felsőbírósággal.



A törvényszéki elnök a közeljövő feladatairól elmondta, hogy nagy kihívásokkal néznek szembe az elektronikus ügyintézés kapcsán, már készülnek a digitális állampolgárság bevezetésével, illetve az ingatlan-nyilvántartás átalakításával összefüggő változásokra.