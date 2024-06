Szavazás

Voks24 - Karácsony Gergely: vége a színjátéknak

Vége hát a színjátéknak, ahogy szóltunk előre: megszületett a sötét és cinikus politikai alku, Vitézy Dávid a Fidesz, a NER és a hatalom jelöltje - írta a Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester arra reagálva, hogy Szentkirályi Alexandra, a kormánypártok jelöltje péntek reggel bejelentette visszalépését Vitézy Dávid javára.



Karácsony Gergely szerint "ez az alku a választók elárulásán ás átverésén alapul. A Fidesz úgy árulta el a választóit, ahogyan elárulta Budapestet az elmúlt öt évben".



Vitézy Dávid (LMP és a Vitézy Dáviddal Budapestért Egyesület) és Ungár Péter pedig megpróbálta becsapni a választóit azzal, hogy ellenzéki várospolitikának hazudtak egy hatalmi játszmát - értékelte a főpolgármester, aki a vasárnapi választáson a Párbeszéd - Zöldek-DK-MSZP jelöltjeként indul az újraválasztásért.



"Tudjuk, hogy a Fidesz meg fogja kérni ennek árát Vitézytől, az Orbán-Ungár paktumot Budapesttel akarják megfizettetni" - írta Karácsony Gergely. Hozzátette: a kormánynak fáj a foga a kerületi szakrendelőkre, központosítani akarják a fővárosi színházakat és kulturális intézményeket, "az ingatlanos oligarcháik, Tiborcz, Schmidt Mária, Garancsi Budapest kárára üzletelhet, és ahogy eddig, úgy ezután is számíthat Vitézy Dávid megbízásaira Mészáros Lőrinc. Ismerjük a módszereiket, tudjuk, hogy ez a paktum valódi ára" - fogalmazott a főpolgármester.



Karácsony Gergely hiszi, hogy a budapestiek átlátnak a szitán. "Azt kérem csak, senki ne hagyja magát megvezetni, becsapni. A tét az, hogy hagyjuk-e, hogy a hatalom elfoglalja magának a városunkat. A tét az, hogy kiállunk-e továbbra is magunkért, kiállunk-e Budapest értékeiért és elveiért. A tét az, hogy megőrizzük-e Budapestet szabad, zöld és szolidáris helynek. A hatalom emberei, vagy az emberek hatalma. Erről szavazunk most vasárnap" - zárta bejegyzését Karácsony Gergely.