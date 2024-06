Termékvisszahívás

Nébih: gyorsfagyasztott zöldbabot hívott vissza az Auchan áruházlánc

Csattanó maszlag lehetséges jelenléte miatt visszahívta a forgalomból a 450 grammos Auchan gyorsfagyasztott zöldhüvelyű vágott zöldbabot az Auchan Magyarország Kft. - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán az MTI-vel.



A hatóság honlapján közzétett tájékoztatás szerint a visszahívott termék tételszáma L.24.366.1.A, minőségmegőrzési ideje 2026.



A Nébih kéri a vásárlókat, hogy az ismertetett azonosító adatokkal megegyező terméket ne fogyasszák el. Az érintett árut bármelyik Auchan áruházba vissza lehet vinni, az árát blokk nélkül is visszatérítik.



A csattanó maszlag tropán alkaloidokat tartalmazó, mérgező gyomnövény. Eddig több mint 200 tropán alkaloidot azonosítottak különböző növényekben. Élelmiszerekbe, takarmányokba a növények betakarítása során, gyomnövényekből eredő szennyeződéssel juthatnak be. A tropán alkaloidok nagyobb mennyiségben a szervezetbe kerülve befolyásolják a központi és a vegetatív idegrendszer működését. Szájszárazságot, pupillatágulást, szívritmuszavart, és egyéb idegrendszeri tüneteket okozhatnak.



Közismert tropán alkaloid az atropin, amelyet gyógyászati célra is felhasználnak. Atropin és szkopolamin határérték jelenleg csak csecsemők és kisgyermekek számára készült bizonyos élelmiszerekre van megállapítva - ismertette a Nébih honlapján.