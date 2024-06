Üzlet

ÉVOSZ: nehéz az építőanyagok árát összehasonlítani, mert arra jelentős egyéb költségek is rárakódhatnak

Az építőanyagok árösszehasonlítását nehezíti, hogy az árakra jelentős egyéb költségek is rárakódhatnak, ezért az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) építőanyag-kereskedelmi tagozata és az Újház Zrt. elnöke azt javasolja, hogy a vevők az építkezésükhöz közel eső építőanyag kereskedésekben, minden járulékos költséget (a szállítási díjat is) figyelembe véve döntsenek a termékek beszerzéséről.



Közleményében Juhász Attila arra hívta fel a figyelmet, hogy a hétfőn elindult építőipari árfigyelő rendszeren, a Tüzépinfón (tuzepinfo.hu) megjelenő árak önmagukban nem adnak kellő tájékoztatást a tényleges költségekről.



Kiemelte, hogy a több mint 1000 magyarországi építőanyag kereskedő közötti éles verseny kellő garancia arra, hogy minden piaci szereplő az igényekhez képest a legversenyképesebb szinten tartsa a fogyasztói árait.



Juhász Attila közölte, minden kezdeményezést támogatnak, amely segíti az építőanyag-vásárlók pontos tájékozódását, ám a tisztánlátást korlátozza, hogy az építőanyagok árképzése másképp működik, mint az élelmiszereké, ahol sikeresen működik az árfigyelő rendszer.



Rámutatott, hogy az építőanyagok piaca egyedi, mert a termék fogyasztói árában kiemelten nagy súlyt képvisel a szállítási díj: az is, amíg a gyártótól egy kereskedőhöz kerül az áru, és az is, amikor a kereskedőtől az építkezés helyszínére. Ez több más extra tétellel (útdíj, raklapdíj, csomagolási, daruzási díj) együtt nehezen összevethetővé teszi az árakat, mert ezek a tételek összessége akár 10-20 százalékos áreltéréseket is jelenthetnek az eltérő földrajzi lokációknál.



Emellett a rendszer nem képes figyelembe venni a kapcsolódó szolgáltatások értékét és színvonalát sem, például, hogy a kiszállított terméket eljuttatják-e a végső felhasználás helyszínére vagy kapcsolódik-e az értékesítéshez tanácsadás, amely a lakossági vásárlóknál döntő jelentőségű lehet.



Ez az oka annak, hogy az országos lefedettségű Újház építőanyag-kereskedelmi hálózat sem tud országosan egységes fogyasztói árakat alkalmazni - ismertette Juhász Attila.



A hétfőn Tüzépinfó néven elindított építőipari árfigyelő rendszer 5 üzletlánc 65 boltjában több mint 12 000 termék napi fogyasztói árát követi nyomon. Az ingyenesen elérhető - tuzepinfo.hu - oldalon az OBI Hungary Retail Kft., a Praktiker Kft., a Bauhaus Szakáruházak Bt., a Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Építőanyag.hu) és a Szerelvénybolt Kft. (Szerelvénybolt.hu) termékei szerepelnek, a tervek szerint a rendszerbe bevonnák a kisebb lokális boltokat is. Huber Krisztián az oldalt üzemelő Terc Kft. ügyvezető igazgatója a június 3-iki közleményben kiemelte: az oldal célja az árverseny élénkítése, ezáltal az árak mérséklése.