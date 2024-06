Szavazás

Voks 24 - KTM: rendkívüli nyitvatartás lesz a választás hétvégéjén a kormányablakokban

A rendkívüli hétvégi nyitvatartás célja, hogy minél többen élhessenek szavazati jogukkal, így azok se maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján veszik észre, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek. 2024.06.01 23:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A legtöbb kormányablak az európai parlamenti (EP) és az önkormányzati választás hétvégéjén, június 8-án szombaton, valamint 9-én vasárnap is nyitva tart - közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) szombaton az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint ezeken a napokon kizárólag személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézésre lesz lehetőség, új lakcímet csak június 7-én, pénteken 10 óráig lehet bejelenteni, ezt követően hétfőig csak az elveszett lakcímkártya pótlására van lehetőség, a lakcímváltozás bejelentésére nincs.



A rendkívüli hétvégi nyitvatartás célja, hogy minél többen élhessenek szavazati jogukkal, így azok se maradjanak ki a voksolásból, akik csak az utolsó pillanatban, akár a szavazás napján veszik észre, hogy kulcsfontosságú okmányaik lejártak vagy elvesztek - ismertették.



A kormányablakok - néhány kivétellel - országszerte június 8-án, szombaton 8 és 16, a választás napján, vasárnap pedig 7 és 19 óra között tartanak nyitva - tették hozzá.



Azt, aki június 7-én, pénteken 10 óráig bejelenti a lakcímét, már az új lakóhelyén veszi nyilvántartásba a Nemzeti Választási Iroda (NVI), így ott tud majd szavazni. Péntek 10 óra után egyáltalán nem lesz lehetőség új lakóhelyre bejelentkezni egészen hétfő reggelig - figyelmeztettek.



A tárca a közleményében arra is felhívta a figyelmet, hogy a szavazáshoz a lakcímigazolvány mellett érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány szükséges. A szavazóbiztosok az azonosításhoz elfogadják a lakcímet tartalmazó (régi) személyi igazolványt is.



Ha a voksolás hétvégéjén valakinek semmilyen érvényes személyazonosító igazolványa sincs, a kormányablakban részére ideiglenes személyi igazolványt állítanak ki, amivel lehetséges a szavazás - közölték.



A minisztérium azt kéri, hogy ügyintézés előtt tájékozódjanak a nyitva tartó kormányablakokról a https://kormanyhivatalok.hu/ honlapon.