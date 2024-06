Sajtóközlemény

Pályázati hír

Megkezdődött az "Új, munkamenet tervező és követő fedélzeti rendszer fejlesztése multifunkcionális kommunális munkagépekhez" című projekt a HYDROTEST Kft. és Óbudai Egyetem együttműködésében. 2024.06.01 15:50 ma.hu

A HYDROTEST Kft. és Óbudai Egyetem 765 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Fókuszterületi innovációs projektek támogatása” című (2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ) pályázati kiírásán. A több mint 1 milliárd forint összköltségvetésű beruházásból kommunális munkagépekhez történő rendszerfejlesztés valósul meg.



A közterületi tisztító és karbantartó gépek munkájának tervezése és monitorozása jelenleg nem digitalizált folyamat. A városi környezetben tervezett munkamenetek időigényének és költségének valós monitorozása nem megoldott, az utcákat takarító, vagy az út menti növényzetet karbantartó munkagépek nem rendelkeznek hatékony digitális megoldásokkal a működésük nyomon követéséhez és a feladatok tervezéséhez. Ennek eredményeként a munkavégzés időigényes és nehezen elszámolható. Azonban a multifunkcionális kommunális gépek munkavégzésének digitalizálási folyamata összetettebb feladat, mint egy személygépjármű esetében. A különböző munkaeszköz-adapterek állapotának figyelembevétele, mint például egy közterületi takarító munkagép seprűkefés egységének helyzete, a központi hengerkefe mozgatása, a gyűjtőtartály telítettsége mind befolyásolja az aktuálisan végzett munkafolyamat állapotát.



K+F projektünk célja egy olyan új, munkamenet tervező és követő, fedélzeti rendszer kifejlesztése multifunkcionális kommunális munkagépekhez, mely a munkagépek valós teljesítményének monitorozásával és a feldolgozott területnek a pontos nyomon követésével objektív és automatizált digitális elszámolási lehetőséget biztosít. Ezzel tervezhetőbb költségvetést és magasabb fokú, digitalizált munkatervezést fog lehetővé tenni. A multifunkcionális kommunális munkagép műszerfalára integrálható digitális fedélzeti egység összeköttetésben lesz a munkagép belső kommunikációjáért felelős rendszerével, például a CAN-busz rendszerrel, melyen keresztül hozzáférést nyer a munkagép állapotát jelző adatokhoz.

A projektünk során kifejlesztett rendszer használata során a multifunkcionális kommunális munkagép kezelője nyomon követi a fedélzeti egység felületén megjelenített munkafolyamatot, például a takarítandó közterületek vagy karbantartandó zöld-területek útvonalát, valamint az aznapra kijelölt munkafolyamatok időbeli, százalékos előrehaladását. A fedélzeti egység a CAN buszon érkező adatok alapján folyamatosan számítja, hogy hány négyzetméternyi területet tisztítottak meg vagy vágtak le a munkamenet során. Emellett előre jelzi a kijelölt terület befejezésének időpontját, a gyűjtőtartály megtelítődésének várható idejét, figyelembe véve a rendelkezésére álló adatokat, mint például a munkagép sebessége, a kijelölt terület mérete, vagy a munkaeszköz állapotából számított feldolgozott terület aránya. A napi tervezett munkafolyamatok és az előrehaladás mértékéből jelzi a sofőr számára, ha szorosabb időbeosztásban kell végeznie a munkafolyamatokat, hogy időre elkészüljön, vagy ha tartalék időt halmozott fel, és a feladatok elvégzését hamarabb tudja teljesíteni.



A K+F projektünk során elvégzendő alkotói tevékenység során a kutatók vizsgálni fogják a feldolgozott munkaterület kiszámításának lehetséges módjait. A cél, hogy olyan megoldást fejlesszünk ki, mely képes figyelembe venni az átlapolódó munkaterületeket is. K+F projektünk újdonságtartalma előáll a térinformatikai eszközök és munkaütemező algoritmusok ötvözésével, melyben az új, munkamenet tervező és követő fedélzeti rendszer olyan munkafolyamat elemző megoldással követi a folyamatok előrehaladását, melyek figyelembe veszik azokat a többlet információkat, melyek kifejezetten a kommunális munkagépekre jellemzőek. Projektünk eredményeként előálló rendszer lehetővé fogja tenni az objektív, transzparens elszámolhatóságot, valós idejű adatokat fog tudni biztosítani a munkamenet kivitelezéséről, mellyel támogatja a digitalizált munkaelszámolást, mivel a rendszer pontos kimutatást fog készíteni az elvégzett munkafolyamat időszükségletéről, valamint a munkavégzés nettó és bruttó összterületéről. A rendszer használatával nem csak a megrendelő felé lesz objektív a munkafolyamat elszámolása, hanem a munkagép kezelőjének teljesítménye is objektíven mérhetővé válik. K+F projektünk eredménytermékét a közterületi munkagépekkel integrálva, a hazai és kelet-európai közterület fenntartó cégeknek tervezzük értékesíteni.



(szponzorált megjelenés)