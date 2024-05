Szúnyoggyérítés

OKF: a héten 11 vármegyében, csaknem 32 ezer hektáron gyérítik a szúnyogokat

Tizenegy vármegyében, csaknem 32 ezer hektáron gyérítik a szúnyogokat ezen a héten - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője.



Közleményében Mukics Dániel azt írta, hogy Komárom térségében, Baranya vármegyében és Csongrád-Csanád vármegyében biológiai lárvagyérítés várható. Komáromnál és Baranyában a földről juttatják ki a lárvákat elpusztító természetes szert, míg Csongrád-Csanád vármegyében repülőről, granulátum formában szórják ki a készítményt.



A kifejlett szúnyogok elleni kezeléseket a földről végzik el, az irtószert az esti, éjszakai órákban platós gépjárműre rögzített permetező berendezéssel juttatják ki - ismertette a szóvivő.



Kémiai szúnyoggyérítést a héten 129 településen terveznek. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye több településén, Sopron környékén, a Csepel-sziget településein, valamint a Tisza-tónál lehet a kezelést végző járművekkel találkozni. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében és Szolnokon a múlt hétre tervezett, de a kedvezőtlen időjárás miatt elhalasztott gyérítést pótolják a napokban - olvasható a közleményben.



A tájékoztatás szerint a kifejlett szúnyogok elleni védekezés a települések belterületén zajlik majd. A napokban frontátvonulások várhatóak, az esős, szeles idő miatt esetleg elmaradó permetezésre a meghirdetett pótnapokon, az elmaradt gyérítést követő két napon belül kerül sor.



A változékony, gyakran esős időjárás több területen hoz létre a szúnyoglárvák számára ideális élőhelyeket. A legjelentősebb szúnyogártalom általában folyó menti településeken alakul ki, de az esőzések miatt máshol is lehet szúnyogártalom. A nagyobb tenyészőhelyeket folyamatosan vizsgálják a katasztrófavédelem által felkért szakértők, és ahol lehetséges, a lárvák számát csökkentő biológiai beavatkozást alkalmazzák.



Mukics Dániel kitért arra is, hogy a csapadékos időjárás miatt az eddiginél is fontosabb felszámolni a lakókörnyezetünkben megtalálható kisvizeket. Egy vízzel teli virágcserépben, madáritatóban, gumiabroncsban ezerszámra képesek megjelenni a csípőszúnyogok lárvái, amelyek egy-két hét alatt kifejlődnek - hangsúlyozta.



Közölte: a szúnyoggyérítés helyszíneiről és időpontjairól az OKF honlapján található bővebb információ.