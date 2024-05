Hajléktalanok

Felmérés: egyre több az idős, beteg, munkaképtelen hajléktalan ember

Egy részük a hajléktalanságban öregedett meg, azonban többségük már ilyen idősen vagy néhány évvel ezelőtt vált hajléktalanná. 2024.05.19 10:22 MTI

A hajléktalanok körében végzett szokásos február 3-ai országos felmérés szerint egyre több közöttük az idős, beteg, munkaképtelen ember.



A felmérést végző Február Harmadika Munkacsoport és a Menhely Alapítvány pénteki közleménye szerint 45 településről 4904 - elsősorban hajléktalanszállásokon élő, részben közterületen alvó - hajléktalan embertől érkeztek be értékelhető válaszok.



A közreadott adatok szerint Budapesten 2341 hajléktalan vett részt a februári felmérésben, akkor közülük 2166-an szállón, 175-en utcán voltak. A vidéki városokban 2563-an válaszoltak, közülük 2242-en szállón, 321-en utcán tartózkodtak.



Ma már tíz hajléktalan ember közül négy elmúlt 60 éves, és minden tizedik 70 évesnél is idősebb. Egy részük a hajléktalanságban öregedett meg, azonban többségük már ilyen idősen vagy néhány évvel ezelőtt vált hajléktalanná - írták, rámutatva arra: az egyik első feladat - messze nem csak a hajléktalanellátás keretében - a méltó időskor biztosítása az egyre idősebb, beteg, munkaképtelen otthontalan emberek számára.



Mint olvasható, a válaszadók közül csupán minden tizedik ember volt 40 évesnél fiatalabb. A kutatás azt mutatja, hogy közülük közel minden második ember állami gondozásból, nagykorúvá válásakor lett hajléktalan.



Az összes válaszadó 20 százaléka volt életében állami gondozott.



A valaha volt állami gondozott hajléktalanok körében rendkívül magas a legfeljebb nyolc általánossal rendelkezők (61 százalék) és a romák (43 százalék) aránya.



"A volt állami gondozott fiatalok számára ténylegesen hatékony, célzott képzési és lakhatási, életkezdési programra lenne szükség, annak érdekében, hogy ne váljanak hajléktalanokká" - írták a közleményben.



A felmérés szerint a hajléktalan emberek 60 százalékának, a hajléktalan nők közel 80 százalékának van gyereke. A hajléktalan nők 34 százalékának három vagy több gyereke van.



A válaszadó hajléktalan emberek átlagosan havi 69 ezer forintból éltek - olvasható.



Kitértek arra is, hogy idén februárban 26. alkalommal készült el a felmérés, ugyanakkor ebben az évben semmilyen támogatásban nem részesült a kutatás, a résztvevő szociális segítők még szimbolikus tiszteletdíjban sem részesülhettek.



A Február Harmadika Munkacsoport azt tervezi, hogy októberben európai uniós forrásból újabb, a februárinál nagyobb léptékű adatfelvételt végez a hajléktalan helyzetű emberek körében - olvasható a kommünikében.