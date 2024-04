Illegális bevándorlás

Bakondi György: az unió migrációs politikája ellentétes az európai emberek érdekeivel

Az év első három hónapjában jelentősen nőtt a migráció aktivitása, a nyugat-afrikai, az úgynevezett kelet-mediterrán és a balkáni útvonalon is tömegesen érkeznek az illegális bevándorlók Európába. 2024.04.24 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az unió migrációs politikája ellentétes az európai emberek érdekeivel - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



Bakondi György kiemelte: az idén az év első három hónapjában jelentősen nőtt a migráció aktivitása, a nyugat-afrikai, az úgynevezett kelet-mediterrán és a balkáni útvonalon is tömegesen érkeznek az illegális bevándorlók Európába.



Az egy másik kérdés, hogy a szerb és a magyar rendőrök erőfeszítésének köszönhetően a tavalyihoz képest kisebb a mozgás a magyar határon - tette hozzá. Ugyanakkor intenzív "átterelődés" figyelhető meg, Románia, Bosznia-Hercegovina és Horvátország felé, az pedig, ami jelenleg a Kanári-szigeteken zajlik, kiemelkedő példája annak, hogy micsoda rendkívüli utánpótlás van Afrikában az útba indulók között - mondta.



Hozzáfűzte: azoknak, akiket az elmúlt három hónapban a Kanári-szigetekről átszállítottak Spanyolországba, jelentős része eltűnt, nyilván továbbmentek a magasabb szociális ellátást biztosító Németország, Svédország, Franciaország és Nagy-Britannia felé.



A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint ez azt jelenti, hogy hatástalanok voltak azok az erőfeszítések, amelyek a helyben tartást ösztönözték volna, vagy pedig a határőrizet érdekében tettek volna erőfeszítést.



Bakondi György szembeötlőnek nevezte azt, hogy 2015 óta minden évben több mint egymillió menekültkérelmet nyújtanak be az európai hatóságoknál. Az, hogy hányan lehetnek olyanok, akik nem keresték meg a hatóságokat, nem adtak be kérelmet, nem tudja senki, de "csodálatos módon" az évenkénti egymillió migráns behozatala pontosan ugyanannyi, mint amennyit a 2015-ben meghirdetett Soros-terv tartalmazott - közölte.



Úgy vélte, a migránsok ellátására, elhelyezésére, integrálására tett kísérletek és a velük kapcsolatos baloldali, liberális ideológiai megközelítések mind ellentétes hatásúak az európai emberek érdekeivel, befolyásolhatják az európai országokban akár a választások eredményeit is. Felhívta a figyelmet, hogy az érkezettek egy része már önkormányzati választásokon, de egy jelentős részük, akik már állampolgárságot kaptak, az országgyűlési választásokon is szavazhat. Nyilvánvaló, hogy ez a muszlim tömeg soha nem fog szavazni nemzeti konzervatív pártokra - fogalmazott a belbiztonsági főtanácsadó.



Bakondi György kitért arra is, hogy miután az Európai Parlament elfogadta a migrációs paktumot, az unió apparátusa a következő három hónapban kidolgozza a tíz jogszabályból álló csomag végrehajtási tervét, amely arról szól, hogyan szállítják az illegális migránsokat, milyen költségek vannak, hol mekkora létszámot kell befogadni, illetve milyen migránstábort kell létrehozni. <

Emlékeztetett: magyar kormány 2015 óta elég konzekvens politikát folytat a migráció tekintetében, több ízben kikérte annak alakításáról a magyar emberek véleményét, az emberek óriási többsége pedig úgy foglalt állást, hogy nem szabad megengedni az illegális, jogellenes, erőszakos behatolásokat.



"Gondoljunk csak bele, hogy az érkezők ismeretlen személyazonossággal, az európai jogszabályokat semmibe véve, bűnözők segítségével hatolnak be nagyon gyakran erőszakosan az Európai Unió területére. Számolnunk kell az összes lehetséges konzekvenciával, amit az illegális migráció jelent az uniós országokban élők számára, és ezek korántsem azt jelzik, hogy itt menekültkérdésről van szó" - mondta.



Hozzáfűzte: bízik abban, hogy a választások után létrejövő új Európai Parlament és az új összetételű Európai Bizottság képes lesz egy, az európai emberek érdekeit szolgáló, a biztonságot fókuszba helyező migrációs politika megvalósítására.



Bakondi György ugyancsak szerda reggel, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a témához kapcsolódóan arról is beszélt, hogy az európai nemzetállamok különböző módokon igyekeznek kezelni a migrációt.



Elmondta, hogy az angol parlament nemrég fogadott el egy törvényt: nemzetközi megállapodás alapján Ruandába szállítják azokat az illegális migránsokat, akik biztonságos országból - például Franciaországon keresztül - érkeztek, Ruandában pedig az ottani hatóságok bírálják el a menekültkérelmeiket.



Rámutatott: továbbra is fontos lenne - Magyarország is évek óta ezt szorgalmazza -, hogy csak az Európai Unió területén kívül lehessen benyújtani a menekültkérelmet. Mindezt annak érdekében, hogy a jogellenesen érkezők és menekültstátuszra semmiképpen nem jogosultak ne érezzenek lehetőséget, késztetést arra, hogy helyben maradjanak, illegalitásba húzódjanak, esetleg bűnözésből éljenek.