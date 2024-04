Voks 24

Vitézy Dávid: pártpolitikai csatatér helyett városfejlesztést

Pártpolitikai csatatér helyett Budapest valódi fejlesztésére van szükség a jövőben - jelentette ki az LMP főpolgármester-jelöltje a Színes Erzsébetváros Egyesület kampánynyitó rendezvényén csütörtökön Budapesten.



A Színes Erzsébetváros Egyesület éppen azzal a civil szemlélettel, várospolitikai elképzelésekkel rendelkezik, amire szüksége van Budapestnek - közölte Vitézy Dávid.



Ez annál is inkább szükséges, mert Erzsébetváros az a kerület, amely a legnagyobb lakosságvesztést szenvedte el az elmúlt években - tette hozzá.



Vitézy Dávid szerint változtatni kell azon, hogy Airbnb lakásokból állnak a kerületi házak, kihaltak az udvarok, akut a köztisztasági helyzet és a közrend hiánya.



Hangsúlyozta: számtalan példa létezik Európában arra, hogy rengeteg szórakozóhely és kulturális intézmény működése ellenére élhetőek a nagyvárosok belső területei.



Közlése szerint nincs könnyű dolga az egyesületnek, hiszen általában a kormány és ellenzék viszonyrendszerben működnek az önkormányzatok, ám ebben a helyzetben is lehet jól működtetni egy kerületet.



A továbbiakban jó lépésnek nevezte, hogy az önkormányzat jelenlegi vezetése kiszorította az átmenőforgalmat a kerületből, de hozzátette, hogy ez félmegoldásnak bizonyult, ugyanis ezzel együtt nem történt meg a közterületek rehabilitációja.



Folytatni kell a Madách tér 2014-ben elkezdett, ám azóta is félbemaradt rehabilitációját, az autómentes terület növelését, illetve égető feladat a 74-es és a 78-as trolibuszok útvonalának akadálymentesítése, ugyanis a járművek nap mint nap elakadnak - mondta Vitézy Dávid.



Lajos Béla, az egyesület polgármester-jelöltje arról beszélt: az a célja, hogy Erzsébetváros olyan hely legyen, ahol jó lakni és ahol a kerület van az emberekért és nem fordítva.



Helyi ügyek mentén dolgoznak egy zöldebb, emberibb Erzsébetvárosért. Ennek érdekében az elmúlt időszakban több ezer embert szólítottak meg, és az a tapasztalatuk, hogy az emberek többsége már nem hisz egyetlen pártnak sem - mondta.



A jelenlegi önkormányzatnak nincs valódi elképzelése a kerület jövőjéről, Erzsébetváros gazdátlanul tengődik, ezért változásra van szüksége - vélekedett.



Elmondta, hogy programjukat, amelynek gerincét a köztisztaság és a közbiztonság megerősítése, az önkormányzat hatékony működésének megteremtése és a kerület zöldítése képezi, több ezer ember megkérdezése alapján állították össze.



A többi között megteremtenék az utcagondnoki intézményt, "köztisztasági szuperhős" programot indítanának, takarítás-visszajelző rendszert állítanának fel és elindítanák az önkormányzati rendészek idegennyelvű képzését is - sorolta.



Az egyesület valamennyi önkormányzati választókörzetben elindítja saját jelöltjét - mondta a kampánynyitón Lajos Béla.