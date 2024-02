Kormány

Orbán Viktor: a tapasztalat és a szakmai tekintély indokolta Sulyok Tamás jelölését

Az új államfő feladata lesz, hogy helyreállítsa az előző köztársasági elnök, Novák Katalin kegyelmi döntése miatt megbomlott nemzeti egységet, világossá kell tenni, hogy pedofil vagy ahhoz kapcsolódó bűncselekményekhez kötődő ügyekben nincs pardon - jelentette ki a miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Orbán Viktor azt mondta, Novák Katalin egy olyan kegyelmi ügyben mondott igent, amiben csak egyetlen helyes döntés születhetett volna, a nem.



Hozzátette: ezt szinte mindenki így érezte az országban, a jobboldalon meg különösen, hiszen a családi értékek, gyermekek védelme, a gyermek, mint érték, az a "mi politikai krédónk, hitvallásunknak a középpontjában áll".



Hangsúlyozta: egy tisztességes országban, mint Magyarország, nem fordulhat elő olyan, mint ami a bicskei gyermekotthonban történt, és amit a kegyelmi ügy hozott felszínre.



"Ez egész egyszerűen elfogadhatatlan, és ha már nem lehet miszlikbe vágni azokat, akik hozzányúlnak a gyerekünkhöz, hát az a minimum, hogyha elítélték őket, akkor utána nincs pardon és nincs kegyelem" - jelentette ki.

A tapasztalattal, az alkotmány- és a jogi ügyekben való jártassággal, a nemzetközi jog ismeretével, a nemzetközi térben való "forgolódással", a politikai intézmények természetrajzának ismeretével és egy szakmai tekintélyt is megadó életúttal indokolta Sulyok Tamásnak, az Alkotmánybíróság (Ab) elnökének államfői jelölését a miniszterelnök péntek reggel.



Orbán Viktor azt mondta, ezek a tulajdonságok együtt az Ab elnökét rajzolták ki, mint a leginkább alkalmas jelöltet. Közölte azt is, hogy a jelölést hosszú egyeztetések, tárgyalások előzték meg, a Fidesz elnöksége is tárgyalt róla.



Elmondta, Magyarország erős ország, most baj van, mert lemondott az előző elnök, "még mindig vérzik az ember szíve", ráadásul egy olyan ügyben, ahol az államfő döntése és az emberek véleménye élesen szembenállt egymással. Minden bajban van valami reménysugár, mert amikor most végigvették, kiket éreznek úgy, hogy méltóak lennének erre a hivatásra, szép számmal találtak erre méltó magyarokat, amely megerősíti az embernek a saját országába vetett hitét - fogalmazott.

Brüsszelben "kapuzárási pánik" van

Brüsszelben "kapuzárási pánik" van, az Európai Parlament mandátuma ugyanis júniusban lejár. Ezért "a végén egy utolsó körre beneveznek a derék brüsszeli urak": előkerült az LMBTQ, a migráció és a háború kérdése - mondta a magyar miniszterelnök.



Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarországnak ezt ki kell védenie, de nem olyan sok idő már ez, mert júniusban választás van.



A kormányfő a migrációs paktumot nagyobb bajnak tartja, mert LMBTQ ügyben nagyrészt egyetértés van Magyarországon, de a migráció ügyében kicsit megosztottabb a helyzet.



Felidézte, hogy Soros György 2015-16-ban közzétett egy programot, a hírhedt Soros-tervet, amelyben éppen azok a javaslatok szerepelnek, amelyek a "kapuzárási pánik" miatt ideges brüsszeliek munkatervében most fellelhetők.



Most még egy utolsó rohamot kell elszenvednünk - figyelmeztetett, hozzáfűzve ugyanakkor, hogy nem vagyunk egyedül, több ország van, amelyik nem támogat migrációbarát szabályokat.

Tűzszünetre és békefolyamatra van szükség az orosz-ukrán konfliktusban

Az orosz-ukrán konfliktusnak nincs harctéri, katonai megoldása, békefolyamatra van szükség, amely lezárja ezt a konfliktust, és egyúttal hosszú távon élhető Európát teremt számunkra - mondta Orbán Viktor.



A miniszterelnök a háború kirobbanásának kétéves évfordulóját felidézve kifejtette: ez egy nagyon nehéz ügy, Oroszország megtámadta Ukrajnát, ami számos elvi és erkölcsi kérdést is felvet, de a háború alapvetően mégiscsak reálpolitikai kérdés.



A realitások az első pillanattól nyilvánvalóak voltak. Magyarország ezért is mondta, amit mondott. A Nyugat nem vetheti bele magát egy olyan háborúba, amelyben nyilvánvaló az alapvető matematikai, életszerű tények alapján, hogy nincs megoldás a harctéren - értékelt.



Kiemelte: tűzszünetre kell törekedni és békére, mert katonai erővel Oroszországot nem lehet térdre kényszeríteni. Mi, magyarok nem osztjuk a brit, francia és a német nézőpontot, amelyik katonai megoldást akar kicsikarni, nekünk béke kell a szomszédunkban, ez egzisztenciális, emberi létkérdés - mondta Orbán Viktor.

Kezelhetők a Magyarország és Svédország közötti értékrendbeli különbségek

Értékrendbeli különbségek vannak Magyarország és Svédország között, de ezek kezelhetők - jelentette ki Orbán Viktor.



A kormányfő kifejtette: voltak függőben lévő katonai, fegyverzeti kérdések, és azt mondta a kormánypárti frakciónak, érti az ellenállást és indokoltnak is tartja, de adjanak időt számára a bizalom kiépítésére. Többször is beszélt a svéd miniszterelnökkel és ennek a folyamatnak a lezárása történik meg pénteken Budapesten.



Orbán Viktor közlése szerint az összes függőben lévő ügyet elrendezik, kötnek hadiipari, katonai megállapodásokat és a katonai együttműködésről is lefektetnek néhány döntést és irányt.



A miniszterelnök rámutatott: azt el kell fogadni, hogy nem vagyunk egyformák. Svédország más értékek szerint rendezi az életét, mint Magyarország. Magyarország egy keresztény kultúrájú ország, a keresztény értékek alapvetőek a társadalmunkban - mondta.



"Mi egy családközpontú ország vagyunk és azokat a modern konfigurációkat, amelyek Európában elterjedtek, a magyarnak nem veszi be a gyomra" - fogalmazott a kormányfő, aki kiemelte: Magyarország békepárti, míg Svédország háborúpárti az orosz-ukrán konfliktusban.