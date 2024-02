Kormány

Hétfőtől érkezik a dupla nyugdíj

A nagy összegű kifizetések miatt a Magyar Posta is a szokottnál korábban, már hétfőn megkezdi a nyugdíjak postai kézbesítését. 2024.02.12 10:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A februári ellátással együtt hétfőn utalják az emelt összegű 13. havi nyugdíjat is - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán közzétett videójában.



Vitályos Eszter azt mondta, az év eleji 6 százalékos emelés a 13. havi nyugdíjra is vonatkozik: egy átlagos nyugdíj esetén tehát kétszer 230 ezer forint, összesen 460 ezer forint érkezik.



A nagy összegű kifizetések miatt a Magyar Posta is a szokottnál korábban, már hétfőn megkezdi a nyugdíjak postai kézbesítését - tette hozzá.



"A kormány tartja az idősek felé tett vállalásait: minden évben garantáljuk az inflációkövető nyugdíjemelést, visszaadtuk a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, visszaszorítottuk az inflációt és az élelmiszerek drágulását, és mindent megteszünk, hogy megvédjük a rezsicsökkentést, amit Brüsszel és a baloldal el akar törölni. Ezeket a vállalásainkat a mostani nehéz háborús időkben is tartjuk" - fogalmazott Vitályos Eszter.