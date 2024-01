EU-s pénzek

Deutsch Tamás: törvénytelen, hogy Brüsszel megakadályozza az uniós forrásokhoz való hozzáférést

Nagy erők mozdultak meg azért, hogy Magyarország egyetlen árva eurócentnyi uniós forráshoz se juthasson hozzá - jelentette ki a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Deutsch Tamás törvénytelennek nevezte, hogy Brüsszel akadályozza a forrásokhoz való hozzáférést.



Kiemelte, hogy a magyar kormány a tárgyalásos megoldás híve. Példaként említette az igazságszolgáltatást érintő változtatásokat, ugyanakkor hangsúlyozta: "vannak olyan vörös vonalak, amelyeket semmilyen nyomásgyakorlás hatására nem vagyunk hajlandóak átlépni".



Ilyen az illegális migráció és az, hogy a "genderideológiai őrületnek megálljt akarunk parancsolni" - tette hozzá.



Deutsch Tamás úgy fogalmazott: az európai baloldal számára "tüske a köröm alatt", hogy a magyarok sorozatosan, demokratikus választásokon nagy többséggel támogatják a nemzeti elkötelezettségű, szuverenista politikát.



Hozzátette, hogy az európai baloldal ezeket a döntéseket akarja erőszakosan, a politikai nyomásgyakorlás eszközével felülírni.



A fideszes politikus szerint "teljes lelepleződés", hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von den Leyen elismerte múlt héten elhangzott felszólalásában, hogy Magyarország azért nem kapja meg a 20 milliárd eurónyi forrást, mert nem hajlandó elutasítani az illegális migrációt és a genderideológiai őrületet.



A magyar kormány számára évek óta világos volt, hogy ez az igazi ok, és semmi baj nincs a magyar jogállamisággal - tette hozzá, megjegyezve, hogy a magyar pénzek visszatartása politikai zsarolás.



Deutsch Tamás azt mondta, a nyugat-európai politikusok úgy tesznek, mintha menekültek lennének azok, akik a jobb élet reményében törvénytelenül lépnek be az unió területére.



Közölte: meg kellene védeni az unió külső határait, mert a tömeges migráció hatására állandósult Európában a terrorfenyegetettség, borzalmas közbiztonsági állapotok vannak és több száz európai polgár halt meg illegális migránsok vagy migrációs háttérrel bíró terroristák cselekményei miatt.



Eközben az európai baloldal a hatalmával visszaélve, erőszakkal meg akarja változtatni az emberek gondolkodását. Ugyanúgy viselkednek, mint a 20. század diktatúráinak a hatalmi szereplői - fogalmazott Deutsch Tamás.



Azt mondta, június 9-től új időszámítás kezdődhet a brüsszeli bürokrácia életében. "El kell zavarni azokat a brüsszeli bürokratákat, akik a hatalmukat politikai zsarolásra építik" - tette hozzá.



A Fidesz EP-képviselője bízik abban, hogy nyáron olyan időszak kezdődik az EU életében, amikor nem "mondvacsinált okokból, törvénytelenül, a politikai zsarolás eszközével akarnak tagállamokat nyomás alá helyezni". Ez a fordulat pozitív hatással lehet a magyar uniós forrásokra is - vélekedett.

Ukrajna támogatásával kapcsolatban Deutsch Tamás kijelentette, hogy nem Magyarország az egyetlen tagország, amely szerint azt nem a hétéves uniós költségvetésből és nem hitelekből kellene biztosítani. Ezt az álláspontot számos uniós tagország támogatja, de egyedül Magyarországban van annyi bátorság, hogy a nyilvánosság előtt is ezt képviselje - mondta.