Oktatás

A PDSZ visszautasítja Gulyás Gergely tanárbéremelésekkel kapcsolatos állításait

A PDSZ álláspontja szerint a pedagógusbéremelés a jogaikért kiálló diákok, pedagógusok és szülők közös fellépésének eredményeként valósult meg. 2024.01.18 17:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) határozottan visszautasítja Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek a Kormányinfón elhangzott, tanárbéremelésekkel kapcsolatos állításait - közölte a szakszervezet csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, hogy a jelenlegi 32,2 százalékos béremelés, illetve az, hogy ez nemcsak a közoktatásban, hanem a szakképzésben dolgozók számára is jár, a sztrájktárgyalásoknak, az azokat követő országos sztrájknapoknak, valamint az oktatási mozgalom tüntetés- és akciósorozatainak köszönhető. Emlékeztettek rá, hogy a PDSZ és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) több mint 2 éve tartó sztrájktárgyalást folytatott és folytat a mai napig is.



A PDSZ álláspontja szerint a pedagógusbéremelés a jogaikért kiálló diákok, pedagógusok és szülők közös fellépésének eredményeként valósult meg, az Európai Uniónak pedig kulcsszerepe volt és van az EFOP PLUS keretében a kormány által tett vállalások behajtásában.



Azt írták, ha a szakszervezet nem emelte volna fel a szavát a pedagógushiánnyal és az elégtelen pedagógusbérekkel kapcsolatban, akkor a kormányban még ma sem lenne politikai akarat az oktatási rendszeren "tátongó szakadékok foltozgatására".



Úgy értékelik, hogy a pedagógusbéremelés az első lépcsőfok az oktatás minőségének jelentős mértékű javításához, mert ez a legalapvetőbb eszköz a pedagógus-elvándorlás megállítására, valamint a tanári pálya vonzóvá tételére.