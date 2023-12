Évforduló

Antenna Hungária: százéves a magyar rádiózás

Az Antenna Hungária (AH) a műsorszórás és a távközlési szolgáltatások terén Magyarországon egyedülálló, nemzetközi szinten is elismert tapasztalataival a jövőben is a köz szolgálatában áll határon innen és túl - hangsúlyozta a cég operatív vezérigazgató-helyettese csütörtökön. Papp-Gerlei Gyöngyvér azon az ünnepségen beszélt erről, amelyet a magyar rádiózás napja alkalmából rendeztek a Országos Mikrohullámú Központ Széchenyi-hegyi épületében.



A magyar rádiózás napja december 1., 1925-ben ezen a napon indult el a rendszeres rádióadás Magyarországon - mondta a vezérigazgató-helyettes. Hozzátette: az első kísérleti adásokat már 1923-ben megkezdte az Antenna Hungária "elődje", a Magyar Királyi Posta, így idén százéves a magyar rádiózás. Ma már országos szinten az AH 136 telephelyével biztosítja a rádiós, illetve a földfelszíni tévés műsorszórást - jegyezte meg.

Az adóterem vezérlője az Országos Mikrohullámú Központ Széchenyi-hegyi épületében (Fotó:MTI/Lakatos Péter)

Kiemelte, hogy a rádiózás nagyon sokat változott, és még ma is van létjogosultsága. Példaként említette a reggeli rádiós műsorokat, amelyek felveszik a versenyt a hasonló idősávban sugárzott televíziós műsorok népszerűségével. "Rádió volt, van és jövője is lesz" - hangsúlyozta.



Papp-Gerlei Gyöngyvér arra is kitért, hogy az Országos Mikrohullámú Központ, Budapest egyik ikonikus épülete fennállásának 65. évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból emléktáblát avatott az Antenna Hungária vezetése az épületben.



Árkai Zsolt, az Antenna Hungária műszaki igazgatója elmondta, hogy a Széchenyi-hegyi épületből földfelszíni sugárzású analóg rádiós, valamint digitális televíziós csatornák műsorait továbbítják, összesen hat rádió- és mintegy 60 televíziós csatorna adásait.



Az érdekességek között említette, hogy az épület a 17 méteres antennával együtt 192 méter magas, és Budapest második legmagasabb építménye. A hivatalosan Antenna Hungária OMK-nak nevezett 11 emeletes épület a Szomszédok című teleregény főcímében is megjelent.