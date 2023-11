Belpolitika

Gyurcsány Ferenc jelöltje Karácsony Gergely

A DK és Párbeszéd átfogó, országos megállapodást kötött Karácsony Gergely főpolgármester és a két párthoz tartozó, hivatalban lévő polgármesterek újbóli közös indítása érdekében. 2023.11.23 18:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Választási megállapodásokat kötött a jövő évi önkormányzati választásra a Demokratikus Koalíció (DK) az MSZP-vel, valamint a Párbeszéddel - közölték a pártok csütörtökön közleményben az MTI-vel.



A DK és Párbeszéd átfogó, országos megállapodást kötött Karácsony Gergely főpolgármester és a két párthoz tartozó, hivatalban lévő polgármesterek újbóli közös indítása érdekében.



A DK és a Párbeszéd megállapodott közös polgármesterjelöltek indításáról is számos, jelenleg még nem ellenzéki vezetésű vidéki városban és fővárosi kerületben. Az egyezség része a Párbeszéd 14 pontos Zöld minimumprogramja is, amelyet a DK támogatásáról biztosított.



A DK és az MSZP megállapodása az egész országban számos településre kiterjed, tartalmazza a két párthoz tartozó hivatalban lévő polgármesterek újbóli indítását. Emellett a két párt a jelenleg nem ellenzéki irányítású fővárosi kerületek és vidéki települések egész sorában döntött a polgármesterjelöltek támogatásáról.



A megállapodásokat a pártok elnökségei hagyták jóvá.



A DK, az MSZP és a Párbeszéd úgy látja, a megállapodások hozzájárulnak ahhoz, hogy a jövő évi önkormányzati választások után minél több várost, kerületet és települést közös ellenzéki polgármesterek és képviselő-testületek vezessenek.



Felidézték, hogy 2019-ben is hasonló megállapodásokat kötöttek ellenzéki pártok, aminek eredményeként Budapest mellett magyar városok sorában győzték le a Fideszt. A három ellenzéki párt reményét fejezte ki, hogy jövőre nemcsak megismételni tudják a 2019-es sikereket, hanem újabb városokkal, kerületekkel bővíteni.