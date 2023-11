Büntetés-végrehajtás

Új börtön épül Csengeren

Új börtön épül Csengeren, havi nettó 400 ezer forintért várja a munkavállalókat a büntetés-végrehajtás - közölte Makula György ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kommunikációs vezetője az MTI-vel szerdán.



Emlékeztetett: a büntetés-végrehajtási szervezet férőhelybővítési programjának újabb állomásaként egy 1500 ember befogadására képes, kiemelt biztonságú börtön épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Csengeren.



Mint mondta, a 49-es főúttól egy kilométere található csengeri büntetés-végrehajtási intézet 2024 őszére épülhet meg, 5 és fél hektár területen, modern, tartós és környezetbarát építészeti megoldásokkal kialakítva. A fogvatartottak számára ebben a börtönben is biztosítják majd a tanulási és munkavállalási lehetőségeket: az intézet területén egyebek mellett oktatóhelyiségek és két munkacsarnok is helyet kap - jegyezte meg.



Kiemelte: a beruházással nemcsak férőhelyeket, de munkahelyeket is teremtenek, hiszen az újonnan épülő börtön működtetéséhez csaknem 700 munkavállalóra lesz szükség. Mint mondta, Csengeren toborzóirodát nyitottak az érdeklődők számára, az új belépők oktatása is elindult már, négy osztály kezdte meg az alapfokú büntetés-végrehajtási tanulmányait. A felvételi eljárás és a 14 hetes alapképzés helyben, Csengeren zajlik, ugyanakkor a tanulók már annak kezdetétől, az oktatás teljes ideje alatt teljes bért kapnak.



Csengeren a januártól várható körletfelügyelői illetmény eléri a havi nettó 400 ezer forintot, a jelentkezés minimális feltétele a szakmunkás végzettség - tette hozzá, megjegyezve, részletes információk a büntetés végrehajtási szervezet karrieroldalán, a gyereahuvosre.hu-n és a www.facebook.com/bvcsenger közösségi média felületen érhetőek el.



Makula György hangsúlyozta: a büntetés-végrehajtási szervezet életre szóló hivatást, stabil munkahelyet, folyamatos fejlődési és karrierlehetőségeket, munkabéren felüli juttatásokat, támogatásokat, rekreációs programokat kínál munkatársainak. Munkaköreik rendkívül színesek, a felügyelőtől kezdve az orvoson, a pszichológuson át sokféle szakterületnek tudnak biztos karrierrel szolgálni - jegyezte meg.