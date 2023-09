Oktatás

Pedagógusok Szakszervezete: több mint 20 ezer pedagógus hiányzott a köznevelésből a 2020/21-es tanévben

Több mint 20 ezer pedagógus hiányzott a köznevelésből a 2020/21-es tanévben, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkkel együtt a munkavállalói hiány meghaladta a 34 ezret - közölte a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) elnöke hétfőn budapesti sajtótájékoztatón, a témában végzett kutatásuk adataira hivatkozva.



Totyik Tamás ismertette, a felmérés során az országos kompetenciamérés telephelyi jelentéseit, a Központi Statisztikai Hivatal és a társadalombiztosítás adatait használták fel.



A pedagógusok, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők számában a hiány 34 618 fő - közölte Totyik Tamás, aki úgy fogalmazott: "ez egy alulbecsült konzervatív szám".



A kutatás szerint a 2020/21-es tanévben 20 587 pedagógus hiányzott az oktatásból.



A rendszerből 3620 óvodapedagógus, 980 iskolapszichológus, 1745 fejlesztő- és gyógypedagógus hiányzott, a be nem töltött állások száma 5015, valamint a nyugdíjas visszafoglalkoztatottak száma 9227 volt.



A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők esetében a hiány 14 031 volt.



A kutatás szerint 2011-ben a telephelyek 11 százalékában, 2021-ben 33,2 százalékában tanított olyan dolgozó, akinek nem volt pedagógus végzettsége, továbbá tizenkét évvel ezelőtt a telephelyek 26,7 százalékában tanított olyan, akinek volt pedagógus végzettsége, de a tanított tantárgyra nem volt képesítése, ez az arány 2021-re 36,5 százalékra nőtt.



Totyik Tamás a sajtótájékoztató kezdetén azt mondta: megunva a kormánnyal folytatott számháborút, nyilvános adatokkal szeretnék bemutatni, hogy az oktatásban mekkora pedagógushiány van. Az adatokhoz a kormány is hozzáfér, "egyszerűen nem értjük, hogy a kormány miért nem áll ki a társadalom elé és ismeri el, hogy mekkora baj van az oktatásban" - tette hozzá.



Totyik Tamás elmondta, a pedagógushiány 2015 óta jelentős mértékben nő. A nyugdíjas visszafoglalkoztatottakról szólva arról beszélt, hogy az általuk betöltött állásokat hiányként kell kezelni, mert "a hiányt ezzel próbálják eltakarni".



Közölte azt is, hogy Magyarországon egy pedagógusra átlagosan 15, tanuló jut, míg az OECD országokban átlagosan 14,6.



Nahalka István oktatáskutató azt mondta, az ismertetett adatok "inkább alulról való becsléseket jelentenek", a mostani 2023/24-es tanévben várhatóan a létszámproblémák csak nőnek.



Szavai szerint a telephelyek felében "valaki hiányzik a pedagógusok közül".



Kérdésekre válaszolva Totyik Tamás elmondta, az előzetes visszajelzések alapján szeptemberben körülbelül ezer pedagógus távozhat az oktatásból.



Közölte, a kutatást közzéteszik, szeretnék az adataikat összevetni a kormányéval, és nyitottak a párbeszédre.

A tüntetésekre vonatkozó kérdések kapcsán Totyik Tamás azt mondta: szerveznek még demonstrációkat, a kormányra nyomást kell gyakorolni, mert az általa vezetett szakszervezet szerint az oktatáspolitika "téves úton alapszik a bér, a pedagógushiány és a tantervi szabályozás következtében".