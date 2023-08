Termékvisszahívás

Reagált az ALDI és a TOLNATEJ a 'torokmaró' tejre

Az ALDI piliscsabai üzletébe 2023.08.05-én vásárlói panasz érkezett a 1,5%-os zsírtartalmú ESL tejjel kapcsolatban. A vállalat a panasz kivizsgálását haladéktalanul megkezdte, és elővigyázatosságból, a felelős forgalmazói magatartási irányelveinek betartása mellett valamennyi magyarországi üzletében kivonta az értékesítésből a 33631-es cikkszámon forgalmazott, L239536 tételazonosítójú, szeptember 1-jei lejáratú 1,5%-os ESL tejet. Az áruházlánc és a gyártó, a TOLNATEJ Zrt. külön-külön is vizsgálatot kezdeményeztek, illetve szorosan együttműködnek a kivizsgálás során, és tájékoztatják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt a vizsgálatok eredményéről.



A gyártónál lefolytatott előzetes vizsgálat megállapítása szerint a termékek sem tisztítószerrel, sem semmilyen vegyszerrel vagy más anyaggal nem szennyeződhettek. A gyártási folyamat során kivett mintákat a TOLNATEJ Zrt. ismételten ellenőrizte, és a minták utólagos ellenőrzése is erre a megállapításra jutott. A TOLNATEJ Zrt. ezeket a mintákat a Nébih rendelkezésére bocsátotta. A gyártó az ALDI-üzletekbe visszavitt, problémásnak jelzett, bontatlan csomagolású termékeket haladéktalanul laborvizsgálatnak fogja alávetni.



Az ALDI az értékesítésből kivont termékeknél több üzletében is érzékszervi kóstolást tartott és a termékeket megfelelőnek találta. Az áruházlánc saját hatáskörében független laboratóriumot bízott meg a kivonással érintett ESL tej teljes körű vizsgálatával, amely során érzékszervi (megjelenés, íz, illat, állomány) és mikrobiológiai paraméterek mellett (leggyakoribb humánpatogének) fizikai-kémiai vizsgálatoknak is alávetik a termékeket (például zsírtartalom, PH).



A gyártó TOLNATEJ Zrt. 12 408 darabot szállított ebből a tételazonosítójú termékből az ALDI biatorbágyi központi raktárába, az ALDI üzletekben pedig 2023.08.05-ig közel 12 000 termék értékesítésre is került. A piliscsabai fogyasztói panasz beérkezése, illetve az ezzel kapcsolatos sajtóhírek megjelenése előtt eladott mintegy 12 000 darab tejre egyetlen vásárlói reklamáció sem érkezett az áruházlánc ügyfélszolgálatára.



A vásárlók az érintett, szeptember 1-jei minőségmegőrzési idejű 1,5%-os ESL tejeket bármelyik ALDI-üzletbe visszavihetik, az áruházlánc nyugta nélkül visszatéríti a termékek árát.