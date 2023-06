EU

A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra az unió öt legélhetőbb országainak egyikévé váljék

Magyarország kormányának célja az, hogy az ország 2030-ra váljék az Európai Unió (EU) öt legélhetőbb országának egyikévé, egyben egy olyan országgá, ahol nincs különbség a városi és a vidéki létforma között - jelentette ki a miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára pénteken Füzéren.



Latorcai Csaba a "Füzér reg-élő vár" projekt ünnepélyes záró rendezvényén elmondta: mindezt annak érdekében teszik, hogy "az emberek ne életminőséget válasszanak akkor, amikor város vagy vidék mellett döntenek, hanem életforma melletti választás eredményeképpen dönthessenek szabadon arról, hogy hol és hogyan kívánnak élni". Ehhez Magyarország kormánya minden segítséget megad - jegyezte meg az államtitkár.



Hozzátette, ezt célozza a Magyar falu program támogatása is, melynek egyik nyertese Füzér önkormányzata, emellett a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program is, hiszen a kormány több mint 140 milliárd forintot fordít a régió fejlesztésére.



Latorcai Csaba elmondta, a program segítségével utak újultak meg, kerékpárutat adtak át és turisztikai célpontokat is fejlesztettek, fejleszteni fognak az elkövetkező években is. Az államtitkár úgy fogalmazott: bármennyi támogatás érkezhet egy térségbe, abból igazi fejlődés, igazi életminőség-javulás csak akkor lesz, ha azt valódi összefogást eredményez. Hangsúlyozta, Füzéren ennek tanúi lehetünk, hiszen az önkormányzat, civil szervezetek és az egyház összefogásában valósult meg a "Füzér reg-élő vár" fejlesztés.



Kiemelte, a füzéri vár a magyar történelem egy olyan fontos helyszíne, ahol a Szent Koronát is sokáig őrizték. A község nem csupán történelmi helyszín, hanem a magyar emberek jóvoltából az ország hét legszebb kulturális tája közé tartozik - tette hozzá.



Hangsúlyozta, "Füzér minden szempontból érdemes volt és érdemes arra, hogy Magyarország kormánya kiemelten támogassa". Így valósulhatott meg a Gazdasági és Innovációs Operatív Programból mintegy 1,6 milliárd forintos támogatással a beruházás.

Kelényi György, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. (NÖF NKft.) programfejlesztési és fenntartási igazgatója elmondta: egyik céljuk, hogy kialakítsák a szervezet kezelésében lévő várak, kastélyok és egyéb műemléképületek fenntartható, minőségi, turisztikai szolgáltatáson alapuló működési modelljét.



Hozzátette, küldetésük, hogy a megújuló épületek és az azokhoz kapcsolódó parkok és kastélykertek a turisztikai hasznosítás mellett a helyben élők új közösségi tereivé is váljanak. Kiemelten fontos ugyanis a vidéken élő emberek életminőségének javítása, a kulturális javakhoz való hozzáférésük megteremtése - jegyezte meg.



Hangsúlyozta, a megújult vár számos élményelemmel ajándékozza meg az oda látogatókat, hiszen a megvalósult projekt épít a helyszín hagyományaira és szakmai tartalmában jelentős szerepet kap a helyi sajátosságok bemutatása is. Kiemelte, a Füzéren tapasztalt elhivatottság és tenni akarás lesz a garanciája annak, hogy a látogatók tetszésüket lelik majd a rekonstrukcióban és a megújult kiállításban.



Horváth Jenő, Füzér fideszes polgármestere köszöntőjében arról beszélt: a következő tíz évnek arról kell szólnia, hogy a vár egy olyan birtokrendszerré alakuljon, melyből azt fenn tudják tartani. Hozzátette, a 2016-os átadás óta támogatás nélkül élték túl az évek nehézségeit, és önállóan tartották fenn a várat.