Önkormányzat

Karácsony Gergely: az elmúlt évtizedek legjelentősebb járműcsereprogramját hajtja végre a főváros

Az elmúlt évtizedek legjelentősebb fővárosi járműcsereprogramjának nevezte Budapest főpolgármestere azoknak a modern, CAF típusú, spanyolországi gyártású villamosoknak a beszerzését, amelyek a budai vonalakon közlekednek majd.



Karácsony Gergely a csütörtöki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy a Combino villamosok vásárlása óta a mostani a legjelentősebb villamosbeszerzés Budapesten.



Kiemelte, hogy az 51 új CAF-jármű nagyban segíti majd a budapesti tömegközlekedés további fejlődését. Azt mondta, céljuk, hogy egyre többen érezzék: a villamosközlekedés valódi alternatívát jelent az autós közlekedéssel szemben.



Közölte, szeptembertől már a Hűvösvölgy végállomásig közlekednek majd ezek a villamosok, addig a Széll Kálmán tértől vágányzár lesz érvényben, az érintett szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Ezek a villamosok addig is közlekedni fognak a budai vonalak más szakaszain - tette hozzá a főpolgármester.



Beszámolt arról is, hogy ezzel egy időben, a II. kerülettel való együttműködés keretében megújul a rendkívül forgalmas Szilágyi Erzsébet fasor.



"Válság ide vagy oda, tartozunk a jövőnek annyival, hogy ne adjuk fel azt a törekvést, hogy egy jó közösségi közlekedés biztosításával járuljunk hozzá Budapest élhetőbb várossá tételéhez" - fogalmazott.



Karácsony Gergely arra kérte a fővárosiakat, hogy aki ezt még nem tette meg, szavazzon a június 18-ig meghosszabbított "Budapesti Lakógyűlésen".



Őrsi Gergely, a II. kerület ellenzéki polgármestere a gyermekprogramokkal egybekötött eseményen kiemelte, hogy a Szilágyi Erzsébet fasorban mindvégig biztosítják majd a kétirányú közlekedést a vágányok, a villamosmegállók és a burkolat felújítása idején.



Az út Budagyöngye és a Szent János kórház közötti szakaszát a II. kerületi önkormányzat a saját költségén újítja fel, ez a felújítás azért is kiemelten fontos, mert itt naponta 26 ezer gépjármű halad át - ismertette.



"Várjuk a cégek hozzájárulását a beruházás költségeihez, fogadjanak örökbe egy négyzetmétert a Szilágyi Erzsébet fasorból!" - buzdított Őrsi Gergely, aki ígéretet arra, hogy a szeptemberi iskolakezdésig mind a vágányzár, mind az útfelújítás befejeződik.



Tordai Bence (Párbeszéd), a választókerület ellenzéki országgyűlési képviselője a fenntartható közlekedés, a zöld-, jövőbarát- és egészséges város fontosságát hangsúlyozta, és méltatta, hogy a Budán élők közül egyre többen választanak az autózás helyett alternatív közlekedési módokat. A politikus emellett a budapesti kerékpáros közlekedés előnyeit emelte ki.



A Főpolgármesteri Hivatal a háttéranyagában azt írta, hogy a hamarosan kezdődő iskolai szünet kezdetétől több CAF típusú villamos jár majd Pesten a XVIII. és a XIX. kerületben, Budán pedig az I., a II., a XI. és a XXII. kerületben.

A hűvösvölgyi 56-os villamos vonalának felújítása idején, a nem érintett dél-budai szakaszon már szombattól CAF-villamosok közlekednek. Budafokon hétfőn jelennek meg az új járművek. Az Alkotás utcában és a Krisztina körúton közlekedő villamosok több mint fele alacsonypadlós lesz.



Az új CAF-villamosok pontos elosztásáról még nincs végleges döntés, a megállók teljes akadálymentesítése pedig a források függvénye - olvasható az összegzésben.