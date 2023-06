Vízgazdálkodás

A balatoni vízeresztés őszre halasztását kérték az önkormányzatok

A nyári turisztikai szezon megvédése érdekében az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség (BSZ) levélben fordult az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz (OVF), azt kérve, hogy a Balaton vízszintjének csökkentését halasszák őszre.



A levélben, amelyet a szövetség eljuttatott az MTI-nek is, arra hivatkoznak, hogy a médiából származó értesülésük szerint a Sió-zsilip 2023. június 13-i megnyitása kapcsán elkezdték a Balatoni Hajózási Zrt. új kompjainak és katamaránjainak felhozatalát a Sió-csatornán. A polgármesterek korábbi tájékoztatás alapján úgy tudják, hogy a hajók felhozatala a Balaton minimum 15 centiméteres vízszintcsökkenésével járna.



A levélben hivatkoznak arra: a zsilipek megnyitását az OVF azzal indokolta, hogy a magas vízszint veszélyeztet egyes balatoni településeket, azonban "a tóparti települések eddig nem jeleztek semmilyen a magas vízállásból fakadó kárt, vagy veszélyhelyzetet".



Nem tartják indokoltnak a vízeresztést, mert a nyári párolgási veszteségek miatt a tó vízszintje így is napról napra csökkenni fog, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nyár közepén már jelentkeznek az alacsony vízállás miatti gondok.



A levél végén a BSZ elnöke kéri, hogy a Sió-zsilip megnyitása ügyében az OVF egyeztessen az önkormányzatokkal, és ossza meg velük, ha van olyan megbízható időjárás előrejelzés, "amely nagy biztonsággal további jelentős esőzéseket prognosztizál a tó vízgyűjtőjére".



Az OVF szóvivője szerdán az MTI-nek azt nyilatkozta, biztosítani tudják a szükséges mértékű vízeresztést ahhoz, hogy a Sió-csatorna hajózhatóvá váljon, és az új hajók eljuthassanak rendeltetési helyükre, a Balatonra.



Az OVF korábbi közleménye szerint június 13-án megkezdték az óvatos vízeresztést a Balatonból a Sió-zsilipen keresztül, mivel a tó vízállása elérte, sőt valamivel meg is haladta a szabályozási szintet. A vízeresztés mértéke jelenleg percenként egy köbméter, és ekörül marad a héten, a továbbiakról még nincsenek információk - közölte szerdán a szóvivő.