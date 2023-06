Vízgazdálkodás

Megkezdődött a Balaton vizének óvatos eresztése

A Balaton átlagos vízállása meghaladta a 120 centiméteres szabályozási szintet, így egyes déli parti települések védelme érdekében hétfőn reggel 8 órakor megkezdődött a vízeresztés - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MTI-vel.



Hozzátették, a hidrometeorológiai előrejelzésekre alapozva, valamint a tó vízgyűjtőjén kialakult vízszintek figyelembevételével indult el a vízeresztés, amelynek időtartamát és intenzitását az időközben érkező csapadékmennyiség határozza meg.



A Kaposon levonuló árhullám a Sió középső szakaszánál tart, ez is indokolttá teszi a többletvízkészlet óvatos leeresztését.



A következő napokban a vízgyűjtőkről érkező - az elmúlt időszakban lehullott csapadékból származó - vízmennyiség után várhatóan tovább emelkedik a Balaton vízszintje - közölték. Az OVF megjegyezte, a tó vízállását általánosságban csökkenti a meleg idő hatására kialakuló párolgás, emiatt májusban jellemzően már néhány centimétert apadni szokott a vízszint. Idén azonban az átlagosnál hűvösebb és csapadékosabb időjárás miatt májusban 6 centimétert nőtt az átlagvízállás, majd június első 2 hetében tovább emelkedett mintegy 4 centiméterrel, így az idei nyári idény nem pusztán minimum 17 centiméterrel magasabb vízállással kezdődik, de az ilyenkor jellemző apadás is több mint 1 hónappal később indulhat meg.



A rendszeres mérések kezdete, 1921 óta csupán 10 alkalommal fordult elő, hogy június elején a jelenlegivel megegyező vagy magasabb átlagos vízállás alakult ki a Balatonon. Nagyon ritka, hogy a tó vízszintje ebben az időszakban elérje a 120 centimétert (ez a siófoki vízmércéhez viszonyított érték, a tó átlagmélysége 3,8 méter), ennek valószínűsége mindössze 10 százalék - áll a közleményben. A mostani kedvező helyzet köszönhető annak is, hogy június első hetében a vízgyűjtőre a havi csapadékátlag 58 százaléka hullott.



A Balaton déli partján számos település parti sávja és csapadékvízelvezető-rendszere érzékeny a magas vízállásra. Egy tartós észak-északnyugati szél erős hullámzást idézhet elő, ami komoly elöntéseket okozhat a mélyebben fekvő déli területeken - hívták fel a figyelmet. Hozzátették, mindezeket figyelembe véve vált szükségessé a vízszint csökkentése, tekintettel arra is, hogy a Sió kapacitása korlátozott, nagyobb mennyiségű vizet csak hosszabb idő alatt lehet leereszteni a csatorna és a part menti területek károsodása nélkül.



Megjegyezték azt is, a megkezdett vízeresztés a folyamatban lévő "Balaton levezető rendszerének korszerűsítése" elnevezésű KEHOP-projekt kiviteli munkálatait kismértékben hátráltathatja majd, de a vállalkozói szerződés tartalmazza a vízeresztés lehetőségét.