Háború

A kárpátaljai magyarok ugyanúgy számíthatnak az anyaország támogatására, ahogy egy gyermek számíthat az édesanyjára

Magyarország a nehéz és könnyebb időkben is mindig számíthat a kárpátaljaiakra, de ők is az anyaországra, ahogy egy gyermek számíthat az édesanyjára - jelentette ki Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szombaton a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének 10. gyermeknapján, amelyet a Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban rendeztek meg.



Köszöntő beszédében aláhúzta: a gyorsan változó világban "a megszokott, a biztonságos dolgokban próbáljuk keresni a kapaszkodókat, legyen az a család, a nemzeti összetartozás érzése, vagy akár egy ünnepi hagyomány". A válságok korában még inkább felértékelődik a közösség, "a valahová tartozásnak, az egymásra számításnak a szerepe".



A kormányszóvivő emlékeztetett arra, hogy Magyarország a háború kitörése óta több mint egymillió, háború elől menekülő embernek nyújtott segítséget, de gondol azokra is, akik otthon maradtak, hiszen "Beregszász, Kárpátalja, Ukrajna nemcsak sokak otthona, hanem a hazájuk is".



Kiemelte: fontos, hogy minél több olyan alkalom legyen, amelyen átélhető a gondtalan gyermekkor, "amikor egy-egy bábjáték vagy táncház, esetleg az itteni kézműves programok tudnak mosolyt csalni az arcokra". Szentkirályi Alexandra megköszönte a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének áldozatos munkáját. Szavai szerint "a közösséget megtartó szervező erő békeidőben is nagy kincs, a háborús időkben pedig nem lehet elégszer hangsúlyozni a jelentőségét".



Aláhúzta: az itt élő magyarok ezután is ugyanúgy számíthatnak az anyaország támogatására, ahogy ezt az elmúlt években és az utóbbi hónapokban megszokták. "Itt leszünk napsütésben is, meg esőben is" - fogalmazott.



Szentkirályi Alexandra kiemelte: "közös vágyunk és közös reményünk az, hogy most már el tud jönni végre a tűzszünet és a békének az időszaka, hiszen igazából akkor lehet érdemben tervezni, akkor lehet gyerekeket is jó szívvel vállalni".



Kétnapos kárpátaljai látogatásának befejezéseként Szentkirályi Alexandra Beregszászon megtekintette a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) Diakóniai Központját, amely rászorulókat és menekülteket támogat, valamint a KRE által fenntartott idősotthont is felkereste.