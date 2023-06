Köztisztaság

Újabb kétszáz budapesti kukára kerül fedő a madarak miatt

A dolmányos varjak, csókák és szarkák gyakran a fedetlen hulladékgyűjtőkben kutatnak élelem után, és az ételmaradékok mellett egyéb hulladékokat is kikotornak a kukákból. 2023.06.02

Újabb kétszáz kukára kerül fedő a szemetet széthordó madarak megfékezésére egy tavaly indított és hatékonynak bizonyult kezdeményezés folytatásaként - közölte a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. pénteken az MTI-vel.



A közleményben azt írták, mára a városban egyes madárfajok olyan számban vannak jelen, hogy komoly kihívások elé állítják a köztisztasági és parkfenntartási szakembereket.



A dolmányos varjak, csókák és szarkák ugyanis gyakran a fedetlen hulladékgyűjtőkben kutatnak élelem után, és az ételmaradékok mellett egyéb hulladékokat is kikotornak a kukákból.



A folyamatos takarításon felül a probléma hosszú távú megoldására közterületi kukafedő programot hozott létre a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.



Idén a Városmajorban, a Szilágyi Erzsébet fasoron, a Hajógyári szigeten és a budai Várban újabb, mintegy 200 kukát látnak el fedéllel. A tavaszra tervezett kihelyezések nagy részével május végére elkészültek az FKF szakemberei. A Vár területén található kukákra várhatóan július végére kerülnek fedelek. A tartályfedelek gyártását és felszerelését - az érintett önkormányzatokkal is egyeztetett helyszíneken - a Budapesti Közművek munkatársai végzik, és jövőbeni karbantartásukról is ők gondoskodnak.



Mint írták, az FKF tavaly májusban teszt jelleggel a Népligetben, a Tabánban és a Horváth Kertben 20 rácsos hulladékgyűjtőre fedeleket szerelt. Már a tesztüzem ideje alatt jelentősen lecsökkent a madarak által széthordott hulladék mennyisége, ezért a tavalyi év során további több mint 500 kukára szereltek fedelet a leglátogatottabb zöldterületeken. Ezek között volt a Gellért-hegy, a Margitsziget, a Népliget, a Tabán, a Feneketlen-tó környéke, a Horváth- és a Gesztenyés-kert.



Az intézkedés az eddigi tapasztalatok alapján beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A FŐKERT a fentieken túl további 18, szintén "varjúbiztos" hulladékgyűjtőt szerelt fel nemrégiben a Vérmező megújításának részeként - olvasható a közleményben.