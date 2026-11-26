Közlekedés

Elkészült Magyarország legnagyobb vidéki autópálya-csomópontja

Várhatóan decemberben vehetik birtokba az autósok az M5-ös autópályát, az M44-es gyorsforgalmi utat és az 5-ös főutat összekötő új csomópontrendszert Kecskemét térségében. 2026.11.26 14:53 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elkészült Magyarország legnagyobb vidéki autópálya-csomópontja, a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása novemberben lezárult – jelentette be közösségi oldalán a kivitelező Duna Aszfalt.



Az új csomópontrendszer javítja a térség közúti elérhetőségét, és hozzájárulhat Kecskemét átmenő forgalmának csökkentéséhez.



A beruházás keretében teljes értékű, lóhere alakú csomópontot alakítottak ki az M5-ös autópálya és az M44-es gyorsforgalmi út találkozásánál, felüljáróval, összekötő ágakkal, valamint gyűjtő-elosztó pályákkal.



Átépítették az 5-ös főút nyomvonalát is, amely immár külön szintben keresztezi mindkét gyorsforgalmi utat. Az 5-ös főút és az M44-es között fél-lóhere alakú csomópontot létesítettek két körforgalommal.



A tervezés során a közúthálózat későbbi fejlesztését is figyelembe vették: a csomópontrendszer kialakítása lehetővé teszi, hogy a jövőben a tervezett M200-as autópálya is csatlakozzon a hálózathoz.



Bár az építési munkálatok befejeződtek, az autósoknak még várniuk kell a teljes csomópontrendszer használatbavételére. A forgalomba helyezési eljárások már megkezdődtek, így a szükséges engedélyek megszerzését követően várhatóan decemberben nyitják meg a közlekedők előtt az új útkapcsolatokat.