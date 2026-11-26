Közlekedés
Elkészült Magyarország legnagyobb vidéki autópálya-csomópontja
Várhatóan decemberben vehetik birtokba az autósok az M5-ös autópályát, az M44-es gyorsforgalmi utat és az 5-ös főutat összekötő új csomópontrendszert Kecskemét térségében.2026.11.26 14:53ma.hu
Elkészült Magyarország legnagyobb vidéki autópálya-csomópontja, a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása novemberben lezárult – jelentette be közösségi oldalán a kivitelező Duna Aszfalt.
Az új csomópontrendszer javítja a térség közúti elérhetőségét, és hozzájárulhat Kecskemét átmenő forgalmának csökkentéséhez.
A beruházás keretében teljes értékű, lóhere alakú csomópontot alakítottak ki az M5-ös autópálya és az M44-es gyorsforgalmi út találkozásánál, felüljáróval, összekötő ágakkal, valamint gyűjtő-elosztó pályákkal.
Átépítették az 5-ös főút nyomvonalát is, amely immár külön szintben keresztezi mindkét gyorsforgalmi utat. Az 5-ös főút és az M44-es között fél-lóhere alakú csomópontot létesítettek két körforgalommal.
A tervezés során a közúthálózat későbbi fejlesztését is figyelembe vették: a csomópontrendszer kialakítása lehetővé teszi, hogy a jövőben a tervezett M200-as autópálya is csatlakozzon a hálózathoz.
Bár az építési munkálatok befejeződtek, az autósoknak még várniuk kell a teljes csomópontrendszer használatbavételére. A forgalomba helyezési eljárások már megkezdődtek, így a szükséges engedélyek megszerzését követően várhatóan decemberben nyitják meg a közlekedők előtt az új útkapcsolatokat.
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