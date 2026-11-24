Közlekedés

A prognózisok szerint már szerdán havazhat Budapesten

Bár a meteorológiai prognózisokban mindig van némi bizonytalanság, az aktuális előrejelzések alapján szerdán és csütörtökön havazás érheti el Budapestet. A Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közművek ezért azt kéri a fővárosi autósoktól, hogy a balesetek elkerülése érdekében kizárólag jó műszaki állapotban lévő, téli gumival felszerelt járművekkel induljanak útnak!



Kérik egyúttal, hogy a havazással, síkossá váló utakkal érintett időszakokban – általában legfeljebb egy-két napig – lehetőség szerint azok is a közösségi közlekedést vegyék igénybe, akik egyébként saját gépjárművel közlekednek a fővárosban.



A Budapesti Közműveknél a meteorológiai előrejelzések alapján már szerda hajnaltól III-as készenléti fokozatot rendeltek el. Ennek megfelelően a síkosságmentesítő célgépek 12 órás műszakban vonulnak ki, és már a kora reggeli órákban, a várható csapadék megérkezését megelőzően szükség szerint preventív szórást végeznek, hogy a csapadék már előkezelt utakra hulljon, lassítva ezzel az útpályák lefagyását.



Az FKF ellenőr járatai már jelenleg is folyamatosan az utakon vannak, és elsősorban a hidakat, felüljárókat, valamint a magasabban fekvő, hideg zugos területeket érintő nagyobb útszakaszokat ellenőrzik, hogy szükség esetén beavatkozzanak. Ezeken az útszakaszokon ugyanis már hamarabb jelentkezhet a lefagyás.



A Főváros útjait a Budapesti Közművek FKF köztisztasági divíziója rendeletben meghatározott szigorú prioritási sorrendben takarítja: először a hidakat, felüljárókat, az autópályákat és a fő közlekedési utak fővárosi bevezető szakaszait, majd az autóbuszvonalak hegyvidéki szakaszait és egyéb közösségi közlekedési útvonalakat, ezt követően pedig a kórházakhoz, rendelőintézetekhez, a lakossági ellátást biztosító logisztikai és kereskedelmi egységekhez vezető utak következnek.



A mellékútvonal-hálózaton, beleértve a budai hegyvidéki mellékutakat is, csak a főutak rendbetétele után kezdődhet meg a munkavégzés.



Az FKF hangsúlyosan felhívja a gépjárműhasználók figyelmét a járművek kifogástalan műszaki állapotának és téli gumival való felszereltségének szükségességére, hiszen az elakadt, megcsúszott, vagy mozgásképtelenné vált személygépkocsik gyakran megnehezítik a BKK autóbuszainak menetrend szerinti közlekedését, sőt magát az utak síkosságmentesítését is ellehetetlenítik.



Az FKF a minél gördülékenyebb hóeltakarítás érdekében kéri az autósokat, hogy vigyázzanak a városban dolgozó, közfeladatot végző munkatársaikra! Fontos, hogy az autósok vezetés közben ne előzzék meg a síkosságmentesítésben, hóeltakarításban résztvevő járműveket, hiszen a munkagépek mögött értelemszerűen tisztább az útburkolat, jobbak az útviszonyok.

Fontos tudni: a fővárosban a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás többszereplős feladat. Az ingatlanok előtti járdák síkosságmentesítése az ingatlanok tulajdonosainak, üzemeltetőinek kötelessége, társasházak esetében a lakóközösségnek kell gondoskodnia az épület előtti járdaszakasz takarításáról.