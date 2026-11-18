Közlekedés
Új pálya, új szerelvények: teljesen megújulhat a ráckevei HÉV
Dunaharasztitól Tökölig korszerűsítenék a H6-os HÉV-vonalat, akadálymentes megállókkal, új szerelvényekkel és nagy kapacitású parkolókkal. Vitézy Dávid szerint az uniós források lehetővé teszik a régóta halogatott beruházás megvalósítását, a Kálvin térig történő meghosszabbításra azonban még várni kell.2026.11.18 16:48ma.hu
Dunaharasztitól Tökölig korszerűsítenék a H6-os HÉV-vonalat, akadálymentes megállókkal, új szerelvényekkel és nagy kapacitású parkolókkal. Vitézy Dávid szerint az uniós források lehetővé teszik a régóta halogatott beruházás megvalósítását, a Kálvin térig történő meghosszabbításra azonban még várni kell.
Évtizedes lemaradást dolgozhat le a ráckevei HÉV, amelynek Dunaharaszti és Tököl közötti szakaszára elkészültek a korszerűsítési tervek. Vitézy Dávid Facebook-bejegyzésében bemutatta a tervezett fejlesztéseket, amelyek Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Szigethalom és Tököl közlekedését is jelentősen átalakíthatják.
A tervek szerint nem egyszerű pályafelújításról lenne szó: a teljes utazási környezet megújulhat. Akadálymentes peronok, korszerű megállók, valós idejű audiovizuális utastájékoztatás, nagy kapacitású P+R parkolók és fedett vagy biztonságosabb kerékpártárolási lehetőségek tehetik vonzóbbá a HÉV használatát. A buszmegállókat több helyen közelebb helyeznék a vasúti megállókhoz, megkönnyítve az átszállást.
A beruházás egyik legfontosabb eleme a szigetszentmiklós-gyártelepi intermodális csomópont kialakítása lenne. Itt a HÉV, az autóbuszok, a személyautók és a kerékpáros közlekedés kapcsolatát hangolnák össze, hogy az agglomerációból Budapestre ingázók egyszerűbben válthassanak közlekedési eszközt.
A fejlesztés Tököl és Szigethalom számára is különösen fontos lehet, hiszen a térségből naponta sokan járnak a fővárosba dolgozni vagy tanulni. A korszerűbb pálya és az új járművek gyorsabb, kiszámíthatóbb közlekedést kínálhatnak, ami csökkentheti az autóhasználat szükségességét.
Vitézy ugyanakkor élesen bírálta a HÉV-hálózat elmúlt évekbeli állami kezelését. Emlékeztetett arra, hogy az állam közel tíz éve vette át az üzemeltetést a fejlesztések ígéretével, ám szerinte azóta elsősorban az infrastruktúra állapota romlott.
A politikus Lázár Jánost tette felelőssé a korábbi fejlesztések leállításáért és a HÉV-járműbeszerzés meghiúsulásáért. Állítása szerint a korábban visszavont tendert később olyan feltételekkel írták ki újra, hogy arra egyetlen vállalat sem jelentkezett.
Vitézy közlése alapján a ráckevei HÉV korszerűsítésének terveit már évekkel ezelőtt elkészítették a Budapesti Fejlesztési Központban. A most rendelkezésre álló európai uniós forrásokkal ezek megvalósítása is elindulhat.
A pálya korszerűsítésével párhuzamosan új HÉV-szerelvények beszerzését is tervezik. Vitézy szerint az erre vonatkozó közbeszerzési eljárást hamarosan kiírják, így a vasúti infrastruktúra és a járműpark megújítása összehangoltan történhet.
A fejlesztés ugyanakkor több ütemben valósulna meg. Elsőként a meglévő H6-os vonal felújítása következhet, míg a régóta tervezett, Kálvin térig történő meghosszabbítás csak egy későbbi beruházási szakaszban kerülhet napirendre.
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