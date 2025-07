Autó

ÉKM: felgyorsulhat a gépjárművek honosítási eljárása

A jövőben valamennyi, a közlekedési hatóság által engedélyezett vizsgaállomáson lehet honosítási eljárást végezni, ráadásul minden járműkategóriában, amelyre az adott vizsgahely engedéllyel és eszközökkel rendelkezik. Az intézkedések hatására várhatóan megoldódnak a jelenlegi, kapacitáshiányból eredő problémák, hatékonyabbá válhatnak és felgyorsulhatnak az eljárások. Könnyebbé válik a szakemberek utánpótlása is - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).



Jármű honosítási eljárásokat jelenleg csak az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson, valamint kormányhivataloknál lévő vizsgaállomásokon lehet lefolytatni, az eljárások számossága miatt jellemzően várólista alakul ki.



A vizsgaállomások leterheltségének csökkentése, valamint a kapacitás növelése érdekében az Építési és Közlekedési Minisztérium - a Magyar Közlöny 77 (2025. június 26.) számában megjelent, a közúti járművekkel, valamint a közúti közlekedési szakemberekkel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 168/2025. (VI. 26.) kormányrendelet, valamint az építési és közlekedési miniszter 18/2025. (VI. 26.) ÉKM rendelete, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása értelmében - bevonja az eljárásba a közlekedési hatósági engedéllyel rendelkező vizsgahelyeket is.



A jövőben így országosan több mint 1440 újabb helyszín nyílik meg a honosítási eljárást kezdeményezők előtt, ráadásul a vizsgahelyek minden olyan járműkategóriában lefolytathatják a honosítási eljárást, amelyre engedéllyel és technikai eszközökkel rendelkeznek.



A jelenleg engedéllyel rendelkező vizsgálóállomások a járműhonosítási eljárási tevékenységet a közlekedési hatóság felé történt bejelentést követően kezdhetik meg. Az ÉKM által kezdeményezett jogszabály-módosítás az ágazatban tapasztalható szakemberhiányt is csökkentené.



A vizsgabiztosi képzésen a jövőben a 3,5 tonna össztömeget meghaladó járművek vizsgáztatására vonatkozó képzéshez is elegendő lesz a B kategóriás jogosítvány, míg korábban a tanúsítandó jármű kategóriájának megfelelő járművezetői engedély volt az előírás.



A közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál felmerülő vizsgabiztosi hiány csökkentése érdekében pedig bevezetik a korlátozott hatályú vizsgabiztosi névjegyzékbe vételt, ami azt jelenti, hogy annak, aki rendelkezik a megfelelő bemeneti feltételekkel, a szükséges tapasztalatszerzés céljából a közlekedési hatóság engedélyezi három éves időtartamra a tevékenység végzését az adott kormányhivatalnál.

Fontos, hogy ezen időtartam alatt az érintett kormánytisztviselő önállóan nem jogosult jármű minősítésére, az intézkedés eredményeként azonban a jövőbeli vizsgabiztosok gyakorlati képzésének jelentős része a közlekedési hatóság felügyelete alatt történne, ráadásul a gyakornokok már aktívan segítenék a műszaki vizsgálatok lefolytatását - olvasható az ÉKM közleményében.