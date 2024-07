Világgazdaság

Iparági bírálatok érték a kínai elektromos autók megemelt uniós importvámját

Az elektromos járműipari ágazatban széleskörű bírálatot váltott ki mind európai, mind kínai vállalatok részéről az Európai Bizottság csütörtökön bejelentett döntése a Kínában gyártott elektromos járművek importvámjának megemeléséről. 2024.07.06 06:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A bejelentés szerint péntektől ideiglenes "kiegyenlítő" vámokat vet ki az EU a Kínából származó, Kínában gyártott akkumulátoros elektromos járművek (BEV) importjára.



Az ideiglenes vámok - amelyeket a korábban közzétett vámtételekhez képest némileg kiigazítottak - július 5-étől legfeljebb négy hónapig lesznek érvényben. A vámokról a végleges döntést az uniós tagállamok szavazással hozzák majd meg. Elfogadása esetén a vámok öt évig maradnának érvényben.



Az EU bejelentését követően a Kínai Kereskedelmi Kamara az EU-ban (CCCEU) határozottan ellenezte a protekcionista intézkedéseket, és sürgette az EU-t, hogy vegye figyelembe a kínai és az európai vállalatok egybehangzó aggodalmait. A vámok ugyanis jelentős kihívások elé állítják a jövőbeni kínai-európai együttműködést az elektromobilitási iparban, különösen azon európai vállalatok számára, amelyek kínai ellátási láncra támaszkodva kívánnak nemzetközileg versenyképes termékeket kifejleszteni - áll a CCCEU közleményében.



"Reméljük, hogy a két fél hamarosan megoldást talál a kiegyenlítő intézkedések elkerülésére, amelyek ártanak a kölcsönösen előnyös együttműködésnek és a kínai-EU autóipar közös fejlődésének" - fogalmaz a dokumentum.



Az EU döntése bírálatokat váltott ki az uniós tagállamok és a járműipar részéről is.



Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója szerint az importvámok megemelése "zsákutcába vezet". Nemhogy nem erősíti meg az európai gyártók versenyképességét, hanem "éppen ellenkezőleg, nemcsak a globálisan tevékenykedő vállalatok üzleti modelljét károsítja, hanem korlátozza az európai vásárlók elektromos autókkal való ellátását is, és így még a közlekedési ágazat dekarbonizációját is lassíthatja" - jelentette ki. Hozzátette, hogy "az ilyen intézkedések súlyosan sértik a szabadkereskedelem EU által propagált elvét".



"Az Európai Bizottság döntésének időzítése hátrányos az elektromos járművek iránti jelenlegi gyenge németországi és európai kereslet szempontjából" - jelentette ki csütörtöki közleményében a Volkswagen szóvivője. Hangsúlyozta: "A döntés negatív hatásai meghaladják annak előnyeit az európai, és különösen a német autóipar számára".



A VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) német autóipari szövetség még szerdán közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy a vámok nem állnak az EU érdekében. "Az európai szubvencióellenes vámok nemcsak a kínai gyártókat, hanem különösen az európai vállalatokat és azok vegyesvállalatait is érintenék". A közlemény rámutat, hogy a Kínából az EU-ba érkező importjármű nagy része európai és amerikai gyártóktól származik.



A szövetség jelentése rámutat: piaci elemzések szerint a kínai akkumulátoros-elektromos járművek piaci részesedése a teljes európai személygépkocsi-piacon valószínűleg 5-10 százaléknál stabilizálódhat. "Az EU-nak tartózkodnia kellene a bejelentett szubvencióellenes vámok bevezetésétől, és tárgyalásos megoldást kellene találnia Kínával" - szögezi le a VDA közleménye.

Hildegard Muller, a VDA elnöke hangsúlyozta, hogy a megoldás érdekében "feltétlenül" nyílt és konstruktív párbeszédre lenne szükség Kína és az Európai Bizottság között. "Teljes szívvel támogatjuk ezt a megközelítést, és mindkét felet a tárgyalások sikeres lezárására buzdítjuk" - mondta.



Csütörtökön a kínai kereskedelmi minisztérium reményét fejezte ki, hogy az EU kész együttműködni Kínával a vitás kérdések tárgyalásos megoldásában. A minisztérium szóvivője sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a konzultációnak tényeken és szabályokon kell alapulnia, és a lehető leghamarabb mindkét fél számára elfogadható megoldást kell eredményeznie.