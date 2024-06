Közlekedés

Átadták a Kalocsa és Paks között épült új Duna-hidat

Átadták a Kalocsát és Paksot összekötő, Tomori Pál egykori kalocsai érsekről, hadvezérről elnevezett új Duna-hidat, valamint a hozzá kapcsolódó 512-es főút új szakaszát csütörtökön. 2024.06.07 09:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fejlesztés az eddigieknél jelentősen rövidebb közúti összeköttetést teremt a Duna által határolt két kistérség között, azaz Kalocsa és az M6 autópálya, valamint Kalocsa és Paks között. A korábbi 40-50 percről hozzávetőlegesen 15 percre csökken a Kalocsa és Paks közötti menetidő, Kalocsától pedig nagyjából 40 perc alatt lehet eljutni az M6-os autópályáig.



Az ünnepségen Hilvig Géza, Kalocsa polgármestere (Fidesz-KDNP) úgy fogalmazott: az új híd nagy segítség lehet Kalocsa és a térség "gazdasági motorjainak felpörgetésben". Elmondta, a Paks 2 megépítéséről szóló döntés egyértelművé tette, hogy Kalocsa térségét be kell kapcsolni a beruházásba.



Kiemelte: az európai háborús eszkaláció aggodalomra adhat okot, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy "háborúskodás helyett, fejleszteni és építkezni tudjunk".



Kalocsa és térsége "nem a háborúra, hanem a békére készül, nem a pusztításban akar részt venni, hanem az építkezésben" - tette hozzá a Bács-Kiskun vármegyei város polgármestere.



Szabó Péter, Paks polgármestere (Fidesz-KDNP) beszédében azt hangsúlyozta, hogy a híd a paksiak és a térségben élők számára is a fejlődés lehetőségének biztos záloga. Rámutatott: a fejlesztés nemcsak településeket, térségeket köt össze, hanem kiemeli azt, hogy Paks immár négy évtizede valódi hídszerepet tölt be, hiszen az itt megtermelt villamos energia csaknem 50 százalékban működteti és összeköti az ország üzemeit, háztartásait és közintézményeit.



A Tolna vármegyei város polgármestere Konrad Adenauer egykori német kancellár szavait idézte, miszerint "aki háborús időkben hidat épít, az hisz igazán a holnapban és az áldott békében". Ha Paks fejlődik, akkor vele együtt a környék települései is előrébb jutnak - hívta fel a figyelmet.



A hidat Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek szentelte meg, aki elmondta: az itt élő emberek régi vágya valósult meg a híd megépítésével. A híd nevét az ötszáz évvel ezelőtt élt Tomori Pál kalocsai érsekről, vitézről, katonáról, szerzetesről kapta - ismertette.



A beruházásról kiadott sajtóanyag szerint az új híd kétszer egysávos, a kétoldali hullámtéri résszel együtt összesen 946,2 méter hosszú. A projekthez tartozik az 512-es főút Kalocsa és Dunaszentgyörgy közötti 11,5 kilométeres, kétsávos szakasza, valamint a Paks és Gerjen között tavaly átadott kétsávos szakasz, és a főúthoz kapcsolódó kerékpárút-szakaszok megépítése is.



A 92 milliárd forint összértékű beruházás kivitelezője a Duna Aszfalt Zrt. volt.