Közlekedés

Júniusban Győrben is tesztelik hidrogéncellás autóbuszt

Júniusban Győrben is teszteli a hidrogénmeghajtású Solaris Urbino autóbuszt a Volánbusz és a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitásfejlesztési Ügynökség Zrt. az egy évig tartó mintaprojektje során - jelentette be pénteken a közlekedési társaság és az ügynökség.



A kísérleti projektjében a HUMDA a közösségi közlekedésben történő felhasználás lehetőségeit vizsgálja: Győr, Zalaegerszeg és a fővárosi agglomeráció mellett Debrecenben, Kecskeméten, Kaposváron és Miskolcon is, ahol időszakosan forgalomba álltak és állnak majd a hidrogén-üzemanyagcellás buszok.



Június 1. és 27. között egy hidrogénmeghajtású, Solaris Urbino 12 Hydrogen típusú járművet próbálhatnak ki az utasok Győr helyi közlekedésében, a Volánbusz honlapján elérhető menetrend szerint. A jármű az Energiaügyi Minisztérium (EM) támogatásával a Széchenyi Egyetemi Csoporthoz tartozó HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. közreműködésével áll forgalomba.



A 12 méteres, háromajtós, légkondicionált Solaris Urbino autóbusz 29 ülő és 58 álló utas szállítására alkalmas. A Prim-Vol Trade Kft. által biztosított buszban egy 70 kilowatt (kW) teljesítményű hidrogén-üzemanyagcella működik. A járművet egy ZF AV 130 integrált elektromos motor hajtja. A tetején elhelyezett 1560 literes térfogatú kompozit hidrogéntartályok egyszeri feltöltésével 350-400 kilométert képes megtenni a busz. A tartályokban összesen 36,8 kilogramm hidrogéngázt lehet tárolni 350 bar nyomáson. A zöldhidrogént a Messer Hungarogáz Kft. szolgáltatja, az autóbusz töltése a Volánbusz győri telephelyén történik.



A közleményben emlékeztettek arra, hogy a Volánbusz folyamatosan végez utasforgalmi próbákat különböző típusú, alternatív meghajtású autóbuszokkal. A társaság 2022 februárjában Kőbánya-Kispest és Vecsés között már sikerrel tesztelte ezt a járműtípust is, amely idén májusban Zalaegerszeg helyi közlekedésében vett részt.