Közlekedés

BKK: forgalomkorlátozások lesznek a fővárosban a hétvégi Vivicittá futóverseny miatt

Számos közlekedési változás, korlátozás lesz a fővárosban a hétvégi 39. Telekom Vivicittá városvédő futás miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.



Azt írták, a verseny előkészületei miatt pénteken a Margitszigeten lesz forgalomkorlátozás, a 26-os autóbuszok 8 és 11 óra között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút között járnak. Szombaton reggel 9 és délután 5 óra között a Margitsziget központi útját zárják le, 14 órától pedig az Árpád hídon és a Népfürdő utcában is forgalomkorlátozásra kell számítani, 14 órától várhatóan 16 óráig a pesti alsó rakpartot is lezárják a Dráva utca és a Margit híd között.



A tájékoztatás szerint vasárnap jelentős közúti korlátozásokra kell készülni az Árpád hídon, a Margit hídon, a Margitszigeten, a Népfürdő utcában, a pesti alsó rakparton az Árpád híd és a Margit híd között, az Árpád fejedelem útján, a budai alsó és felső rakpartokon a Margit híd és Rákóczi híd között, a Szabadság hídon, valamint az Alagút utca és az Attila út térségében is.



A korlátozások a közösségi közlekedést, így a többi között az 5-ös, a 9-es, a 15-ös, a 16-os, a 26-os, a 34-es, a 105-ös, a 106-os, a 107-es és a 178-as autóbusz, a 2-es, a 4-es, a 6-os, a 19-es, a 41-es, a 47-es és a 49-es villamos, valamint a 79-es és a 83-as trolibusz közlekedését is érintik.



A futóverseny útvonala érinti a rakpartnyitás helyszínét, ezért a BKK kéri az arra járókat, vegyék figyelembe a szervezők kéréseit: amikor a mezőny a rakparton fut, hagyják el az útpályát, és fokozottan figyeljenek a saját maguk, valamint mások testi épségére.



A közösségi közlekedés változásairól részletesen a BKK Info oldalon, a közúti információkról pedig a BKK Info - Közút oldalon is lehet tájékozódni, emellett a társaság az utazás megtervezéséhez a BudapestGO alkalmazás használatát ajánlja.



A szervező Budapest Sportiroda munkatársai mintegy húszezer résztvevőt várnak a versenyre.