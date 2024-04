Közlekedés

Jelentősen megdobták az elektromosautó-akkumulátor-gyártók a lítium iránti globális keresletet

2024.04.02 15:57 ma.hu

A 2024-es Atomexpo nemzetközi fórumon Nikita Gusakov, az Orosz Exportközpont vezető alelnöke arról számolt be, hogy a lítiumpiac éves szinten közel 30%-os növekedést mutat. Megjegyezte, hogy a lítium iránti kereslet több mint 85%-a az elektromos autók akkumulátorainak gyártóitól származik.



Gusakov moderálta a "Lítium: Piaci prioritások és integrációs kilátások" kerekasztal-beszélgetést, ahol kitért a lítium létfontosságú szerepére a tudásintenzív és csúcstechnológiai iparágak számára.



"A fém iránti kereslet továbbra is minden idők legmagasabb szintjén áll, az éves piac csak 2021-2023 között 30%-os növekedést mutat. Konkrétan a lítium iránti kereslet több mint 85%-a az elektromos járművek és a helyhez kötött energiatárolók lítium-ion akkumulátorainak gyártóitól származik. Ezek a számok az előrejelzések szerint tovább fognak nőni, amit az elektromos közlekedés folyamatos globális elterjedése hajt" - állította Gusakov.



Kijelentette, hogy a lítium iránti kereslet jelentős növekedése új technológiai paradigma kialakulásához vezetett a nemzetgazdaságokban, ami átfogó megoldásokat és innovatív megközelítéseket tesz szükségessé az ipari hálózatok fejlesztéséhez. A kerekasztal-beszélgetés során az orosz és a külföldi résztvevők a lítium ipari fejlesztését célzó együttműködési projektekről és technológiákról folytattak megbeszéléseket, többek között a Roszatom orosz állami vállalat bevonásával.



"Ugyanakkor a lítiumipar fejlesztésének sikere nagymértékben függ a nemzetközi együttműködés kiterjesztésétől és stratégiai partnerségek létrehozásától mind a lítiumlelőhelyek fejlesztése, mind a lítiumtermékek közös előállítása terén" - összegezte Gusakov.



A 13. Atomexpo fórumra a Roszatom égisze alatt, a Szíriusz (Oroszország Krasznodari régiója) területén került sor. Több tucatnyi ország vezető szakértői és szakemberei vettek részt a fórumon, amelynek fő témája a "Tiszta energia: A jövő közös megteremtése" volt.



A fórumon kiállítás és széleskörű üzleti program is szerepelt, amely a számos téma között elsősorban az atomenergia mint fenntartható energiaforrás fejlesztésére, a humán tőke kezelésére, az atomenergetikai infrastruktúra kiépítésére, az energiába való finanszírozásra és befektetésre, valamint a nem energetikai célú nukleáris technológiák fejlesztésére összpontosított.