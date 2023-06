Rendőrség

Közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartottak az M5-ös két vármegyei szakaszán

Összehangolt közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartott a rendőrség az M5-ös autópálya Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyei szakaszán - közölte a rendőrség pénteken a police.hu-n.



A tájékoztatás szerint a csütörtöki rendőri fellépés elsősorban az autópálya leállósávjának szabálytalan használatára, a nehéz tehergépjárművekkel való szabálytalan előzések számának visszaszorítására, a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzésére és a követési távolság betartásának ellenőrzésére irányult.



Az akció során a Bács-Kiskun vármegyei rendőrök 54 külföldi és 5 magyar sofőrt bírságoltak meg, mert azok szabálytalanul előztek tehergépjárművel. Öten azért fizettek bírságot, mert nem tartották be a követési távolságot, 17 külföldi nem adott elsőbbséget, ketten pedig a kezükben fogták a mobiltelefonjukat vezetés közben. Az ellenőrzés során tizenhatan közigazgatási bírságot kaptak, mert nem kapcsolták be a biztonsági övüket.



A rendőrök szabálysértési feljelentést tettek négy sofőrrel szemben, mert azok szabálytalanul előztek a teherautójukkal, egy esetben pedig közigazgatási feljelentés tettek műszaki hiányosság miatt. Két embert elő is állítottak, mert szabálytalanul előztek tehergépjárművel; velük szemben gyorsított szabálysértési eljárást folytatnak le.



Az összehangolt akció csütörtökön 8 óra 30 perctől 15 óráig tartott. Az ellenőrzésben 12 szolgálati gépkocsival és 4 motorkerékpárral összesen 32 rendőr vett részt. Tevékenységüket az autópálya alosztály vezetője a légtérből is irányította.



Az akció ideje alatt 20 emberrel szemben intézkedtek a légtérből leadott jelzés alapján - olvasható a közleményben.