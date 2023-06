Közlekedés

BKV: megújul a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy közötti villamosvonal

Szombaton kezdődik az év legnagyobb beruházási munkája a BKV-nál: a nyári iskolai tanítási szünetben megújul a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy végállomás közötti villamosvonal, így ősztől már ott is közlekedhetnek a modern, alacsonypadlós CAF-villamosok - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.



A közlemény szerint a munkálatok során több helyen korszerűsítik a villamospályát, kitérőket, hajtóműveket, váltófűtést cserélnek, vágányokat építenek át.



A CAF-villamosok miatt fejleszteni kell az áramellátási rendszert is: több szakaszon bővítik a légtáp- és földkábelhálózatot, korszerűsítik az áramátalakítókat és részlegesen kicserélik a felsővezeték-tartó oszlopokat is.



A rekonstrukció keretében átépítik, akadálymentesítik a Kelemen László utca, a Zuhatag sor, valamint a Heinrich István utca megállóhelyet - tették hozzá.



A közlemény szerint a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy végállomás közötti villamosvonal rekonstrukciójának teljes becsült összege 5,6 milliárd forint, amely tartalmazza az utasok által közvetlenül nem látható áramellátási munkákat, valamint az építés és autóbuszpótlás forgalomtechnikai költségeit is.



A beruházást fővárosi önkormányzati forrásból finanszírozza a BKV Zrt. - írták.



A felújítást - tervezetten - a nyári, iskolai szünet idején végzik a szakemberek, de a munka sávzárásokkal, ideiglenes korlátozásokkal, járatpótlásokkal jár, ezért az utasok és a fővárosi utakon közlekedők megértését és türelmét kéri a BKV.