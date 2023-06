Közlekedés

Tizenkilenc új autóbuszt helyezett forgalomba a Volánbusz Zrt. Csongrád-Csanád vármegyében

Tizenkilenc új, a legmodernebb, Euro 6-os környezetvédelmi besorolású autóbuszt helyezett forgalomba a Volánbusz Zrt. Csongrád-Csanád vármegyében - közölte a közlekedési társaság csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint az 1,6 milliárd forintos beruházás keretében hosszított, nagy befogadóképességű, szóló kivitelű Volvo B6SC-8900 típusú járművek érkeztek a vármegyébe, amelyek Szeged, Hódmezővásárhely, Makó és Szentes vonzáskörzetében, a vármegye területének jelentős részén közlekednek majd.



A fejlesztéssel a helyközi állomány 8,7 százaléka megújult, átlagéletkora 12,7 évről 10,8 évre csökkent. A szegedi telephelyre tizenhárom, a makóira egy, Hódmezővásárhelyre kettő, Szentesre pedig három autóbusz érkezett.



A járművek alacsony belépésűek, akadálymentesített kialakításúak, légkondicionáltak, elektronikus utastájékoztató rendszerrel, USB-töltőpontokkal, valamint fedélzeti kamerarendszerrel is rendelkeznek.



A közleményben azt írták, a Volánbusz Zrt. célja továbbra is az, hogy a járműpark folyamatos megújításával még vonzóbbá tegye a közösségi közlekedést az egyénivel szemben.



Hozzátették, hogy Csongrád-Csanád vármegyében is folyamatos a flotta megújítása. Az elmúlt két évben negyvenhárom járművel korszerűsítették az állományt, amelyeket hamarosan további nyolc, alternatív - elektromos - meghajtású, különösen környezetkímélő autóbusz követ.



A tájékoztatás szerint a MÁV-Volán-csoport járműfiatalítási programjában - az eddig lezárt beszerzéseknek köszönhetően - 2290 új és újszerű autóbusz érkezett a Volánbuszhoz, és a vállalat további 210 járműre rendelkezik aláírt beszerzési megállapodással. Folyamatosan megújuló és korszerűsödő járműállományával a társaság 2022-ben csaknem 540 millió utazást bonyolított le országszerte. Csongrád-Csanád vármegyében 550 buszvezetővel több mint 54 millió utazásról gondoskodott a cég 36 helyi és 87 helyközi buszvonalon.



A 2022-ben eredményesen zárult közbeszerzési eljárás eredményeként összesen 50 darab Volvo B6SC-8900 típusú autóbusz érkezett a Volánbusz flottájába. Csongrád-Csanád mellett Baranya, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, JászNagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék helyközi autóbuszvonalain is találkozhatnak velük az utasok - közölték.