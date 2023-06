Közlekedés

BKK: megújul a hűvösvölgyi villamosvonal, változik a forgalmi rend

Szombattól augusztus végéig több helyen is felújítják a hűvösvölgyi villamosvonalat, aminek nyomán hamarosan több helyen lehet találkozni a modern CAF-villamosokkal - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-vel.



A közlemény szerint a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy között több helyen is felújítják a vágányokat, a megállókat és az elektromos hálózatot, ezért június 17-től, szombattól várhatóan augusztus végéig az 56-os, az 56A, az 59-es és a 61-es villamosok rövidített útvonalon, csak a Széll Kálmán térig közlekednek. A Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy között a 61-es pótlóbusszal lehet utazni. A felújításra azért van szükség, hogy ősztől már Hűvösvölgyig közlekedhessenek a modern, alacsony padlós CAF villamosok - írták.



A felújítás miatt szombattól várhatóan augusztus végéig az 56-os, az 56A és a 61-es villamosok rövidített útvonalon, csak a dél-budai végállomások és a Széll Kálmán tér között közlekednek, az 56A villamos hétköznapokon is egész nap közlekedik, az 59-es villamos helyett egész nap az 59A villamossal lehet utazni a Márton Áron tér és a Széll Kálmán tér között, a Széll Kálmán tér és Hűvösvölgy között a 61-es pótlóbusszal lehet utazni, ami a Hűvösvölgyi úti autóbusz-megállókban áll meg - ismertette a kommüniké.



Mint hozzátették, a pótlóbuszok gyorsabb haladása érdekében több szakaszon is ideiglenesen buszsávokat jelölnek ki a Szilágyi Erzsébet fasor Pázsit utca és Lotz Károly utca közötti szakaszán (a villamos útátjárón és környezetében) a vágányzár teljes időtartama alatt. Az út mindkét oldalán munkavégzés lesz, ezért irányonként 1-1 sáv lesz járható útszűkület mellett; a Hűvösvölgyi úton a Vadaskerti utca és a Versec sor között, ezért tilos lesz megállni az érintett útszakaszon, ahol az ideiglenes autóbuszsáv létesítését előre láthatóan már június 15-én megkezdik. A felújítási munkákkal érintett térségben nehezebb eljutásra kell készülni mind a közösségi közlekedéssel, mind az autóval közlekedőknek hívta fel a figyelmet a BKK.



Beszámoltak arról is, hogy június közepétől már az 56-os és 61-es villamosok vonalán is megjelennek a CAF-villamosok, így például a budafoki és a krisztinavárosi szakaszon is közlekednek majd az alacsony padlós szerelvények. A korszerűsítés végeztével, szeptembertől már egészen Hűvösvölgyig közlekedhetnek majd a modern, alacsony padlós járművek az érintett vonalakon. A felújítás eredményeként akadálymentesek lesznek a megállóhelyek. A babakocsival, illetve nagyobb csomaggal közlekedők is könnyebben szállhatnak fel, vagy le a járművekről, az alacsony padlós villamosokat pedig a mozgásukban korlátozott személyek is használni tudják az átépítést követően - olvasható a közleményben.