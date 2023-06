Baleset

Halálos áldozata is van a Philadelphia mellett, autópályán történt balesetnek - videó

Találtak egy holttestet hétfőn a Philadelphia közelében, autópályán történt súlyos kamionbaleset helyszínén; a felüljáróomlással is járó baleset miatt hetekre le kellett zárni a régió egyik legforgalmasabb útját.



Pennsylvania állam rendőrségének keddi közleménye szerint valószínűleg a kigyulladt üzemanyag-szállító kamion vezetőjének holttestét találták meg.



Az eddigi vizsgálatok szerint a sofőr elveszthette uralmát a jármű felett az autópálya-lehajtón, a kamion felborult, a tartály megrepedt és a belőle kifolyó üzemanyag meggyulladt, majd robbanás történt, és leomlott a felüljáró, amelyen az autópálya egyik irányban haladó sávjai futottak.



Kedden Pete Buttigieg szövetségi közlekedési miniszter is felkereste a baleset helyszínét, és támogatást ígért az újjáépítéshez. A munkát már megkezdték az autópálya látszólag épen maradt másik hídjának bontásával, így a keleti part több államát is kiszolgáló I-95-ös autópálya érintett szakasza hetekig zárva marad.



A forgalmi adatok szerint az érintett útvonalon naponta 160 ezer jármű halad el, ami Pennsylvania állam legforgalmasabb autópályájává teszi.



A vasárnapi baleset miatt a környezetvédelmi hatóságoknak is intézkedniük kellett, miután a parti őrség közlése szerint a kamionból kiömlő üzemanyag egy része, mintegy 32 ezer liter a közeli a Delaware folyóba ömlött.

An elevated section of I-95 collapsed early Sunday in Philadelphia after a tanker truck carrying flammable cargo caught fire, closing a heavily traveled segment of the East Coast's main north-south highway indefinitely https://t.co/OzOZFfmyGL pic.twitter.com/3knmCq6OGv — Bloomberg (@business) June 12, 2023