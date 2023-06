Közlekedés

Újabb BKK-járatokon jelennek meg a valós idejű átszállási lehetőségek

Az újításnak köszönhetően a megállókban és a csomópontokon a fél órán belül induló járatok jelennek meg a kijelzőkön. 2023.06.14 00:30 MTI

Újabb járatokon jelennek meg a valós idejű átszállási lehetőségek a közösségi közlekedési járművek belső kijelzőin - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.



A közlemény szerint a Combino villamosok után a 2-es, a 23-as, a 47-es és a 49-es villamosokon is azonnal értesülhetnek az utasok arról, hogy hol, milyen járatokra tudnak átszállni.



Hozzátették: a villamosok után a trolibuszokon és a buszokon is tájékozódhatnak majd az utasok az átszállási lehetőségekről.



Az újításnak köszönhetően a megállókban és a csomópontokon a fél órán belül induló járatok jelennek meg a kijelzőkön, ahol a BKK szolgáltatása mellett az elővárosi vonatokat, illetve a HÉV-eket is feltüntetik - írták.