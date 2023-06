Autó

Akkumulátornyersanyag-bányákat vásárol Brazíliában a Volkswagen és a Stellantis

A Volkswagen és a Stellantis autógyártó konszern és a Glencore bányaipari társaság anyagi hozzájárulással támogatja az ACG pénzügyi befektető társaság tervét akkumulátornyersanyag-bányák megvásárlására Brazíliában - jelentette be a londoni tőzsdén jegyzett SPAC (Special Purpose Acquisition Company) speciális célú felvásárló társaság hétfőn.



Az ACG egymilliárd dolláros tőkealapot készül felállítani egy nikkel-szulfid kitermelő létesítmény és egy rézbánya megvásárlására. A Volkswagen leányvállalata, a PowerCo 100 millió dollár előleggel járul hozzá a nikkel-szulfid kitermelő létesítmény megvásárlásához. Hasonló összeggel járulnak hozzá az ügylethez a Stellantis és a Glencore vállalatok, valamint a bányászati befektetésre szakosodott La Mancha pénzügyi alap is. A fennmaradó összeget tőzsdei kibocsátással tervezik előteremteni.



Az ACG a tőzsdei bevezetéssel "ACG Electric Metals" részvényeket bocsát majd ki - jelentette be Artem Volynets, az ACG vezérigazgatója. Az alap 51 százalékos tulajdonrészén osztozik majd a Glencore, a Stellantis és a La Mancha alap, 49 százaléka pedig szabad forgalomba kerül.



A dél-afrikai Sibanye-Stillwater vállalat januárban visszalépett a két bánya megvásárlásától azt állítva, hogy a nikkelbánya geotechnikailag instabil. Az eladó szerződésszegésért 1,2 milliárd dolláros kártérítési pert indított a vevő ellen. Az ACG közleményében teljes bizalmának adott hangot a bányák állapotát illetően és bővíthetőknek nevezte azokat.



A Volkswagen és a Stellantis az elektromos autóihoz szükséges akkumulátorok nyersanyagszükségletét kívánja biztosítani a befektetéssel. A Volkswagen a PowerCo vállalatba szervezte ki akkumulátor-üzletágát, beleértve az akkumulátorcellákat gyártó üzemek építését, a szükséges nyersanyagok biztosítását és az akkumulátorok újrahasznosítását is. A Brazíliában termelt nikkelkoncentrátumot a Glencore nyugat-európai és észak-amerikai üzemeiben dolgozzák majd fel - közölte az ACG.