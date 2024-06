Főpolgármesteri Hivatal: a vízminőség garantálása és a csatornarendszer megóvása is komoly kihívás

Árvíz

2024.06.06 22:20 MTI

Árvíz idején a vízminőség garantálása és a csatornarendszer megóvása is komoly kihívás - közölte a Főpolgármesteri Hivatal csütörtökön az MTI-vel. Közleményük szerint a Fővárosi Vízművek napi 25-40 mintavételre növelte a laborvizsgálat gyakoriságát, ezzel is biztosítva, hogy Budapest vízellátása az árhullám idején is zavartalan, ivóvizének minősége pedig kifogástalan maradjon.



A vízművek laboratóriuma nagy hangsúlyt fektet azoknak a vizsgálatoknak elvégzésére, amelyek rövid idő alatt jelezni képesek az esetleges vízminőségi problémákat, emellett a társaság árvízi figyelőszolgálatot szervez, és szakemberei folyamatosan ellenőrzik a létesítményeket, gépészeti berendezéseket, hogy rendellenesség esetén azonnal intézkedhessenek - tették hozzá.



A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) több tucat, csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatornazsilipet és átemelőt üzemeltet a fővárosban, amelyeket a dunai vízszint emelkedésének megfelelően kell időben lezárni és az érkező csapadékvizet szivattyúkkal elvezetni - ismertették.



Közölték, hogy a várható vízállásnak megfelelően csütörtökön további 10 zsilipet zárnak le.



Budapest területén néhány helyen a csapadékcsatornák vagy közvetlenül a Dunába vagy patakokba torkollanak, ezért árvíz idején meg kell akadályozni, hogy ezeken a csatornahálózatokon keresztül az áradás elöntse az utcákat és a házakat - hangsúlyozták.



A közlemény szerint Karácsony Gergely főpolgármester a helyszínen tájékozódott a fővárosi árvízvédelmi készültségről. Az FCSM tevékenységéről és a védekezés jelenlegi feladatairól Gerőfi-Gerhardt András, a cég műszaki vezérigazgató-helyettese adott tájékoztatást.



A Budapesti Közművek Főkert Kertészeti Divíziójának munkatársai a Jane Haning rakparton lévő utcabútorokat biztonságba helyezték, az FKF Köztisztasági Divíziója pedig készül az árhullám levonulása után szükségessé váló átfogó, fertőtlenítő takarításra - áll a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.