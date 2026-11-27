Vagyonvisszaszerzés
Előteremthető - kilencmilliárdos vagyonzár mellett is lenne pénz Seszták óvadékára
Háromszázmillió forintos óvadékot ajánlott fel a védelem Seszták Miklós szabadlábra helyezéséért, az ügyvéd szerint ugyanis a milliárdos vagyonzár ellenére is előteremthető az összeg.2026.11.27 08:01ma.hu
A több mint 12 milliárd forintnyi jogtalan előny átvételével gyanúsított KDNP-s országgyűlési képviselő letartóztatását január 30-ig meghosszabbították. A hatóságok az ügyben több mint kilencmilliárd forint értékben rendeltek el vagyonzárat, a védelem azonban ennek ellenére 300 millió forintos óvadékot ajánlott fel.
A 24.hu megkérdezte Papp Gábort, Seszták Miklós ügyvédjét, hogy a jelentős értékű vagyonzár mellett honnan teremtenék elő az óvadék összegét.
„Előteremthető” – válaszolta az ügyvéd, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az óvadékot nem feltétlenül a gyanúsítottnak kell megfizetnie, azt más is leteheti helyette. Arról azonban nem árult el részleteket, hogy ki biztosítaná a 300 millió forintot.
Seszták vagyonnyilatkozatában 869 millió forint értékű állampapír, 103 millió forintnyi befektetési jegy, 33 millió forint értékű részvény, 65 millió forintos bankszámla-egyenleg és további 20 millió forint készpénz szerepel. Ezek együttes értéke megközelíti az 1,1 milliárd forintot.
Az ügyben folytatott nyomozás során a hatóságok több mint ötmilliárd forintot, 2,6 millió eurót és 1,2 millió dollárt is találtak. A készpénz különböző helyszínekről, egyebek mellett erdőkben elásva, raktárépületekből és egy széfből került elő.
A megtalált készpénz tulajdonosáról egyelőre nem adtak tájékoztatást a hatóságok, így nem állapítható meg, hogy az Seszták Miklós vagyonához tartozott-e.
A volt fejlesztési miniszter továbbra is letartóztatásban marad, büntetőjogi felelősségéről jogerős bírósági ítélet még nem született.
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