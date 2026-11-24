Gazdaság

Elképesztő fordulat a tőzsdéken: 31 százalékot emelkedett az Nvidia

Jensen Huang visszatérése az Nvidia élére valóságos ralit indított el a technológiai részvények piacán, miközben a forint is jelentősen erősödött az euróval szemben. 2026.11.24 08:35 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A pénteki zuhanást követően látványos fordulat következett be a nemzetközi részvénypiacokon. Az MBH Bank reggeli pénz- és tőkepiaci összefoglalója szerint Jensen Huang visszatérése az Nvidia élére óriási árfolyam-emelkedést eredményezett: a chipgyártó részvényei több mint 31 százalékkal drágultak.



Az Nvidia teljesítménye az egész technológiai szektort magával húzta, több vállalat részvényeinél is 10–20 százalékos emelkedést regisztráltak.



Az amerikai tőzsdék vezető indexei jelentős nyereséggel zárták a hétfői kereskedést. A technológiai túlsúlyú Nasdaq Composite 6,5 százalékkal, az S&P 500 4,7 százalékkal, a Dow Jones pedig 3 százalékkal került feljebb.



Európában is megszakadt a napok óta tartó negatív sorozat. Az Euro Stoxx 50 és a német DAX egyaránt több mint 2 százalékkal emelkedett, a francia CAC 40 pedig 1,5 százalékos nyereséggel zárt.



A kedvező amerikai hangulat az ázsiai piacokra is átterjedt. A dél-koreai Kospi 6,3 százalékkal, a japán Nikkei 225 3,9 százalékkal emelkedett. A kínai CSI 300 mindössze 0,15 százalékos erősödést mutatott, a hongkongi Hang Seng pedig 0,6 százalékot veszített értékéből.



A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2 százalékos pluszban fejezte be a hétfői kereskedést, a vezető magyar részvények azonban vegyesen teljesítettek. Az OTP 4,2 százalékkal, a Mol 1,9 százalékkal drágult, miközben a Richter 0,3 százalékot, a Magyar Telekom pedig 1 százalékot veszített értékéből.



A devizapiacon is jelentős mozgások történtek. Az euró árfolyama hétfő délelőtt még 371–372 forint között alakult, délután azonban erősödni kezdett a magyar fizetőeszköz.



Az MBH elemzői ezt elsősorban Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnökének nyilatkozatával magyarázzák. A jegybanki vezető a Bloombergnek arról beszélt, hogy a legutóbbi kamatdöntés óta jelentősen romlott a nemzetközi hangulat. A kijelentés mérsékelte a hazai kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozásokat, ami kedvezett a forintnak.



Az euró jegyzése átmenetileg 368 forintig süllyedt, majd 368,65 forinton zárta a napot. Kedden reggel 368,80 forint körül alakult az árfolyam.



A magyar állampapírpiacon a rövid lejáratú papírok hozamai stagnáltak, a hosszabb lejáratúaké csökkentek. A tízéves magyar államkötvény hozama két bázisponttal, 5,48 százalékra mérséklődött.



A keddi kereskedésben a technológiai részvények teljesítménye mellett a német Ifo üzleti hangulatindex és az amerikai Conference Board fogyasztói bizalmi mutatójának alakulása is befolyásolhatja a befektetői hangulatot.